Volley serie C. Si gioca gara2 nella finale playoff tutta Its

PERUGIA – La prima promozione dalle categorie ragionali potrebbe esserci stasera. La serie C maschile giunge a gara-due (ore 20,30) e vede misurarsi le due formazioni bianconere, da un lato i giovani della Sir Umbria Academy Santa Maria degli Angeli che sono intenzionati a pareggiare la serie, dall’altro i veterani della Sir Umbria Academy Assisi che vogliono chiudere i conti. Gara-uno ha visto la maggiore capacità tecnica degli assisani prevalere al cospetto dell’esuberanza fisica degli angelani. L’allenatore Fontana cercherà di sorprendere mettendo a profitto le bordate di Dionigi, la linearità del palleggiatore Tesone e la fisicità a muro ed in primo tempo dei centrali Severini e Fossa. La formazione del tecnico Moscioni punterà a confermarsi ancora con la vena realizzativa di Urbani, la regia sempre lucida di Bregliozzi e la costanza del tandem di posto-quattro Rus-Canenti. Assisi è ad una sola vittoria dal traguardo e scenderà in campo per chiudere il discorso e conquistare la promozione. Non sarà dello stesso avviso Santa Maria degli Angeli che ha la ferma intenzione di rimettere in equilibrio la serie e rimandare il verdetto alla eventuale bella del primo giugno. Si preannuncia un palazzetto gremito.

Assisi: Bregliozzi – Urbani, Sensi – Giordani, Rus – Canenti, Bulletta (L).

Santa Maria Degli Angeli: Tesone – Dionigi, Fossa – Severini, Grbic – Fiori, Vagnetti (L).

Arbitri: Fabio Moretti e Rosa Gessone.