Volley. Sir Perugia, cabina di regia completa. Arriva Francesco Zoppellari

PERUGIA – È ufficiale il vice Giannelli per la prossima stagione. La Sir Susa Vim Perugia comunica l’acquisto del palleggiatore Francesco Zoppellari che va a chiudere la cabina di regia a disposizione di Angelo Lorenzetti. Ventisette anni tra dieci giorni, 185 cm di bella tecnica al palleggio, velocità di uscita della palla e buona visione di gioco. Questo l’identikit di Zoppellari, nato e cresciuto nella fiorente “cantera” di Padova e subito protagonista con le varie nazionali giovanili. A seguire quattro stagioni in serie A2, un anno nella serie A del Belgio al Lindemans Aalst poi il ritorno a Padova in Superlega. Adesso per Francesco, che in bacheca vanta una Coppa Italia di serie A2 nel 2018 d un oro alle Universiadi nel 2019 con la maglia azzurra, la chiamata di Perugia. Alla quale era impossibile dire di no. "Quando arriva l’opportunità di giocare a Perugia - dice Zoppellari - che è come dire ad un calciatore di andare a giocare nel Real Madrid, arriva una opportunità che bisogna prendere al volo. Infatti non ci ho pensato più di un secondo ed ho subito accettato. Perugia rappresenta il top della pallavolo italiana degli ultimi 10 anni". La prossima stagione vedrà Zoppellari nei panni di vice Giannelli. "Sarà un onore per me. Se Perugia ha fatto la storia negli ultimi 10 anni, lo stesso si può dire di Simone perché da 10 anni calca i palcoscenici più importanti e sta cambiando oggettivamente le regole del gioco per il ruolo del palleggiatore".