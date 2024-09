Volley, squadra pronta per la serie C. Non solo serie A2. La Virtus Fano è donna

Non solo serie A2. La Virtus Fano si avvale anche di un ricco settore giovanile. Confermatissimi i coach Marcello Ippoliti, Andrea Bergamotti e Lucia Mattioli come fari del settore femminile a guida delle squadre seniores di C e D. Il duo Francesca Bertozzi e Anna Vichi, fresco protagonista di una memorabile annata con l’U14 (conclusasi con il titolo provinciale) e cuori pulsanti della squadra di pallavolo integrata (nuovamente ai nastri di partenza con inediti e stimolanti obiettivi), Andrea Cesarini nel duplice ruolo di allenatore e coordinatore del settore femminile e Michele Maldoni chiudono il gruppo "storico" dello staff tecnico femminile.

Fano avrà ai nastri di partenza oltre alle due squadre seniores di serie C e D, due under 18, ben 4 formazioni under 16, tre gruppi di under 14, due under 13, le under 12 e tutto il minivolley. Le ragazze dell’under 16 disputeranno anche i campionati di prima e seconda divisione, mentre in serie C e serie D stanno aumentando le quote U18 e U16 nei rispettivi roster, segno di vivacità, crescita e consapevolezza del lavoro tecnico che si sta svolgendo. Non solo tecnica, ma anche "mentalità" e "salute fisica" per la crescita delle ragazze. Per la prima la nuova metodologia importata lo scorso anno grazie all’aiuto di alcuni coach di serie A della zona ha iniziato a far vedere i suoi frutti. Per la parte wellness la conferma di Caterina Gramolini è sinonimo di qualità. Otre ad essere una delle punte di diamante della serie C, si prenderà cura per il secondo anno consecutivo dei muscoli e della salute delle ragazze, grandi e piccole, dividendosi tra i campi e il suo Balance Lab, ormai centro nevralgico della preparazione atletica anche per le ragazze Virtus Volley Fano. La società vuole continuare a valorizzare il territorio di Fano e perseguire la missione, vero cuore di tutto il movimento, di costruire persone prima ancora di giocatori e giocatrici.

b. t.