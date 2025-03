Volley Superlega. La Sir si gode la semifinale e ricarica le pile. Semeniuk: "Usiamo la sosta per lavorare a pieno»

di Alberto AgliettiPERUGIASi guarda avanti, la serie dei quarti di finale è andata in archivio in tre partite per la Sir Susa Vim Perugia. I block-devils hanno ceduto solo due set a Modena, un risultato che consente di avere un lungo periodo di sosta e riporterà in campo i campioni d’Italia in carica domenica 6 aprile. A parlare è lo schiacciatore polacco Kamil Semeniuk che a caldo si è espresso così: "Innanzitutto abbiamo raggiunto un altro obiettivo importante, siamo in semifinale. Siamo molto contenti perché abbiamo vinto contro la squadra molto forte in tre partite, secondo me è una grande cosa. Dobbiamo essere felici che abbiamo chiuso in casa, adesso abbiamo un po’ di tempo per riposare, ma soprattutto per allenarci, guardare i nostri punti di debolezza e migliorare il nostro gioco per il futuro".

Poi Semeniuk analizza la sua situazione: "Io in generale sto bene, a volte sento un po’ di fastidio al muscolo della gamba, ma non è qualcosa di grave. Tutto è sotto controllo con il nostro staff tecnico e sanitario, quindi complimenti per il nostro staff, per il nostro fisioterapista. Non è passato tanto tempo da quando avevo dovuto lasciare il campo, ringrazio tutti perché ho potuto tornare subito in campo. Abbiamo vinto il quarto finale in tre partite, abbiamo riposato, trascorso tempo con la nostra famiglia, fatto tutto ciò che vogliamo. Siamo tornati agli allenamenti ma senza esagerare, abbiamo due settimane di tempo per preparare la semifinale". Intanto c’è stata una graditissima visita nell’ambiente della Sir. Ieri mattina è tornato al palazzetto Roberto Russo per salutare i suoi compagni. Il recupero del centrale bianconero, che è stato operato per un’ernia discale il 27 febbraio scorso, procede come da programma. L’atleta siciliano questa estate lavorerà in sintonia con lo staff del club e della nazionale per tornare a disposizione alla ripresa della preparazione ad agosto.