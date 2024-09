24 milioni di dollari per la casacca di Babe Ruth: record assoluto per la ‘Monna Lisa’ dei collezionisti sportivi

Al termine di un’asta attesa per 19 anni, la casacca di Babe Ruth usata in una partita che ha fatto la storia è stata venduta oggi all’asta per la cifra record di 24,12 miloni di dollari. La divisa del giocatore di baseball più famoso di tutti i tempi, impiegata in gara 3 delle World Series del 1932, è stata bandita dalla casa d’aste Heritage Auction che si aspettava di riuscire a venderla per 30 milioni (partendo dalla base d’asta di 7,5 milioni), ma alla fine ci si può accontentare…

La partita in questione è quella in cui Babe Ruth riuscì a battere il cosiddetto Called-Shot, tra i suoi 714 fuoricampo in carriera sicuramente il più famoso. Perché è quello che Ruth ‘chiamò’ facendo un gesto prima di battere e poi spedendo la palla fuori all’esterno centro, contro il lanciatore dei Chicago Cubs Charlie Root.

I record precedenti per le memorabilia erano quelli stabiliti da una canotta di Michael Jordan della finale del 1998, pagata 10,1 milioni, e un altro oggetto di culto del baseball, la figurina di Mickey Mantle del 1952 che è stata pagata 12,6 milioni.

Perché l’asta è stata attesa per 19 anni? Perché nel 2005 la casacca era già stata battuta e venduta per meno di un milione (940mila dollari), ma al tempo si sapeva soltanto che si trattava di una divisa del 1932. Negli ultimi 19 anni per confermare l’ipotesi che fosse proprio quella del ‘Called-Shot’ sono state analizzate le mute da trasferta degli Yankees in quella stagione, è stata fatta un’analisi incrociata delle foto del tempo ed è stato stabilito che era la casacca usata allo stadio di Wrigley Field in quella partita. E il valore dell’oggetto è schizzato alle stelle. "Questa è la Monna Lisa, un momento mitico che supera i confini della storia del baseball e arriva in quella dell’America e della cultura popolare”, ha detto a Espn Chris Ivy, direttore delle aste sportive della Heritage, “se ne parla ancora dopo un secolo, per questo sono convinto che sia il singolo oggetto di memorabilia più importante al mondo".

L’identità dell’acquirente non è nota, Ivy ha detto che c’erano una dozzina di potenziali acquirenti che avrebbero pagato tra i 15 e i 20 milioni, nella mailing list della casa d’aste.

Per Barry Meisel, presidente di una delle compagnie che hanno autenticato la casacca con i confronti fotografici, questa potrebbe essere “la reliquia più importante nella storia dello sport mondiale”.

Gli Yankees vinsero quella partita 7-5 e il giorno dopo battendo ancora i Cubs vinsero la serie. Quello fu l’ultimo fuoricampo di Babe Ruth nelle World Series.

Ma il rumore di quella pallina si sente ancora, a quasi un secolo di distanza.