7,23 nei 60 indoor. Doualla, 15 anni e un record europeo: "Io, confusa e felice»

"Dopo la gara, ho provato un po’ di confusione, non capivo cosa stesse succedendo, non avevo ancora visto il risultato. Vedendo tutti applaudire, avevo capito di aver fatto qualcosa di importante. Sono felice, non mi aspettavo questo risultato alla seconda gara". Chissà se tra i banchi di scuola i compagni di Kelly Ann Doualla Edimo le chiederanno dell’impresa di sabato o se l’attenzione sarà per i compiti. Classe 2009, tesserata con il CUS Pro Patria è la nuova detentrice del record europeo U18 sui 60 m indoor con 7.23. Ha seguito la passione della zia, sorella di mamma Hortense. "Dopo la gara – dice la madre - non ho neanche avuto il tempo di sentirla, ero a lavoro, ho cominciato a ballare come una pazza, tutti mi chiedevano cosa stava succedendo". Con le sue treccine tinte di rosa Doualla Edimo ha messo le avversarie alle spalle. "In finale ero più rilassata, ma la paura non passa mai. Non sapevo avesse fatto il record, non solo ha vinto ma ha battuto le più grandi". Dietro i successi c’è il tecnico Walter Monti. "Non ci aspettavamo adesso questo risultato. Ha ampi margini, mi ha colpito la fluidità di corsa: ci stiamo lavorando da po’ e finalmente ho visto i risultati. Non abbiamo spinto, non ha usato le scarpe chiodate negli allenamenti invernali, ma è andata forte subito". Sugli impegni futuri dice: "Ci sono le Eyof, non è da escludere che possa fare gli Europei U20".

Cade un record italiano indoor 42enne: Marta Zenoni vince i 1500 metri al meeting di Lussemburgo in 4:03.59, superando il 4:04.01 stabilito il 7 marzo 1982 da Gabriella Dorio.