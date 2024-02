A Cattolica e Doha. Ciriesi e Gaudiano, orgoglio azzurro. Doppietta nei Gp

Capita raramente di raccontare due vittorie azzurre in GP nella stessa giornata. E poco ci è mancato che fossero tre. Procedendo per ordine, nel "tre stelle" di San Giovanni in Marignano, Cattolica, Francesca Ciriesi (foto) ha messo tutti in riga siglando il GP (h. 1,50 m.) su Jandino v/d Crumelhaeve, davanti alla fuoriclasse elvetica Jane Richard (Molly Malone Z) e Gianluca Quondam (Chaccabay). Considerando che la Richard si allena da anni in Italia (attualmente a La Madonnina di Vinovo, Torino) si può parlare di podio tutto "italiano". Plusvalore aggiunto: solo questi tre binomii su 48 partenti hanno realizzato doppio zero. Seconda storia a Doha, Qatar, protagonista Gaudiano, come ormai da diverse settimane. L’asso azzurro è andato a segno nel GP "tre stelle" (h. 1,50 m.) in sella a Crack Balou, battendo nel barrage a nove (30 partenti) il saudita Alrajhi (Iniesta V) e l’austriaco Puck (Idiaal Special). Al terzo exploit azzurro, come detto all’inizio, è mancato davvero poco: nel GP "cinque stelle" (1,60 m) Gaudiano (Nikolaj de Music) dopo il bel "netto" nel percorso-base ha chiuso 4° con due errori in barrage la gara vinta dal brasiliano Lambre (Chacco Blue II), unico a realizzare doppio zero. Insomma una domenica da ricordare.

Paolo Manili