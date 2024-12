Grande impresa in Brasile. Alice Pepi mondiale con la Nazionale U18

Una giocatrice di beach tennis di Grosseto sul tetto del mondo. La grossetana Alice Pepi (nella foto a sinistra) insieme alla viareggina Elena Francesconi conquista la vetta del mondo nel beach tennis. Le due ragazze toscane si sono laureate campionesse del mondo di beach tennis con la Nazionale Italiana Under 18 nella rassegna iridata svoltasi a San Paolo in Brasile. Il team azzurro capitanato da Michele Folegatti ha battuto nel girone la Polonia e la Spagna per 2-1 per superare i quarti di finale; poi in semifinale l’affermazione sulla Francia per 2-1. Nel match conclusivo, Pepi e Francesconi sono state decisive contro le padrone di casa del Brasile, portando all’Italia il punto del doppio femminile che ha permesso di battere i brasiliani per 2-1. Ad ottobre la coppia toscana aveva vinto il titolo europeo a Creta. "Questo risultato è sicuramente il top a livello giovanile per il nostro movimento – spiega Stefano Trasatti, fiduciario beach tennis in Toscana – lo scorso mese abbiamo premiato i migliori risultati del nostro movimento durante i Campionati italiani a squadre di serie C di beach tennis che si sono svolti a Viareggio. Tra i premiati anche Alice Pepi ed Elena Francesconi che sono davvero due giocatrici di alto livello e soprattutto c’è un movimento grazie alle scuole certificate che sta portando ottimi risultati a tutti i livelli, supportato dai tecnici e dai circoli e che ora sta ottenendo grandi successi".

L’attività di beach tennis è in costante crescita attraverso le associazioni affiliate, da sottolineare come nel 2024 in Toscana siano stati organizzati due tornei internazionali uno a Castiglione della Pescaia e l’altro a Viareggio, a questo si aggiunge la consueta attività di base che regolarmente viene svolta nei circoli affiliati e dove è possibile provare a giocare a questo sport di racchetta.