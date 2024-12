Coppa del Mondo, la tappa che ha chiuso l’anno. Dreher per il brindisi. De Luca sfortunato

Coppa del Mondo stregata per Lorenzo De Luca che in Belgio a Mechelen, ultima tappa dell’anno, in sella a Curcuma il Palazzetto, brillante stallone holsteiner di Maria Rosaria Marzotto, è incappato in una toccata nel percorso-base rimanendo escluso dal barrage e finendo a metà classifica, al 22° posto. La gara (40 partenti, 10 in barrage, 8 doppi zero) è stata vinta dal coriaceo veterano tedesco Hans Dieter Dreher sul 15enne sèlle-francais Vestmalle des Cortis, un figlio del grande Baloubet du Rouet. Questo formidabile binomio, tra gli utimissimi a partire e quindi potendo regolarsi sulle performances degli avversari, nel secondo giro li ha battuti tutti sul tempo e ha rovinato la festa ai "padroni casa", i belgi Gilles Thomas (Ermitage Kalone), Pieter Davos (Casual Dv Z) e Gregory Wathelet (Bond Jamesbond de Hay), classificati nell’ordine dal 2° al 4° posto.

Con la vittoria di ieri Dreher è salito in 4ª posizione nella classifica generale, sempre condotta dal britannico Robert Withaker davanti al francese Staut (entrambi 60 punti ma il primo con meno partecipazioni), mentre Wathelet è 3° (56 p), e Devos 5° (47 p). De Luca è rimasto a 18 punti scivolando in 30ª posizione (miglior azzurro resta Bucci 20° con 20 punti ma assente in Belgio). Invece il GP Freestyle della World Cup di dressage è andato alla olandese Dinia van Liere su Hermes Nop (83,240%), prima in classifica generale la tedesca Carina Sholz (60 p). Il girone di ritorno della Fei World Cup Europa Ovest riprenderà a Basilea (8-12 gennaio) e proseguirà con gli appuntamenti di Lipsia (15-19 gennaio), Amsterdam (23-26 gennaio), Bordeaux (6-9 febbraio), Goteborg 819-23 febbraio). Finalissima a Basilea (2-6 aprile).