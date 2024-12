Atletica leggera, festa Battocletti: la BOclassic è ancora sua

Milano, 31 dicembre 2024 - È sempre festa per Nadia Battocletti, anche nell’ultimo giorno dell’anno. La fuoriclasse azzurra trionfa per la seconda volta consecutiva alla BOclassic Alto Adige, la tradizionale gara di San Silvestro sulle strade di Bolzano arrivata all’edizione numero 50, con un’altra dimostrazione di classe. Brinda ancora la regina del mezzofondo, acclamata dal pubblico nel centro cittadino, e conclude nel migliore dei modi il suo magnifico 2024. Se dalla vittoria di dodici mesi fa aveva preso lo slancio per una stagione formidabile, adesso è una conferma dopo le gioie dell’argento olimpico nei 10.000 e dell’esaltante serie di titoli europei tra pista e cross. Applausi a scena aperta per la trentina delle Fiamme Azzurre che corre con sicurezza, al comando fin dall’inizio a tirare il gruppo, prima di cambiare passo in volata con il tempo di 15:31 nei 5 chilometri staccando l’etiope Aleshign Baweke, iridata under 20 dei 3000 metri, alle sue spalle in 15:35. Più distante la turca Yasemin Can, bronzo ai recenti Europei di cross dominati da ‘StraordiNadia’, terza con 16:05 tallonata da Federica Del Buono (Carabinieri) che coglie il quarto posto in 16:07 davanti a Micol Majori (Pro Sesto Atl. Cernusco, 16:11), Elisa Palmero (Esercito, 16:12) e Valentina Gemetto (Dk Runners Milano, 16:18).

Crippa secondo fra gli uomini

Tra gli uomini si piazza secondo Yeman Crippa per il terzo anno consecutivo. L’azzurro ci prova, lotta fino al traguardo e chiude in 28:01 nei 10 chilometri dietro all’etiope Telahun Haile Bekele, autore del record della gara in 27:59 migliorando il 28:00 stabilito dodici mesi fa dal keniano Sabastian Sawe. È combattivo il portacolori delle Fiamme Oro, sulla scia dell’entusiasmo per l’argento continentale di campestre, e va in testa dopo cinque degli otto giri. Poi l’attacco decisivo di Bekele nella penultima tornata, con il campione europeo di mezza maratona che perde qualche metro anche rispetto al keniano Charles Rotich. Ma il trentino reagisce nel finale, riconquista il secondo posto, si avvicina e recupera terreno anche se non abbastanza per vincere. Sul terzo gradino del podio Rotich in 28:08, quarto il sudafricano Maxime Chaumeton (28:27) a precedere l’ugandese Oscar Chelimo (Atl. Casone Noceto, 28:43). Nella top ten l’argento europeo della mezza Pietro Riva (Fiamme Oro), ottavo con 28:51, e il campione italiano Francesco Guerra (Carabinieri), decimo in 29:13.

