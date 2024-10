A Milano già diversi campi. La Lombardia accoglie una nuova disciplina con la racchetta

In Lombardia prende sempre più quota il pickleball, sport made in Usa. Un po’ tennis ma con la racchetta rettangolare e la pallina di plastica. Un po’, specialmente a livello di movimenti, padel ma con campi privi di sponde e di dimensioni più ridotte. E regola principale, nel pickleball la palla deve rimbalzare una volta in ognuna delle due metà campo. Tanti ex tennisti e giocatori di padel già nel 2023 si sono avvicinati alla disciplina e la Lombardia si è subito rivelata protagonista. L’anno scorso nel Fan Village delle Atp Finals di Torino si erano tenuti i primi Campionati promozionali (solo in doppio) che avevano visto imporsi tra gli altri anche Giulia Sussarello. La forte "padelista" comasca ora ci riproverà: sarà lei la punta di diamante della truppa lombarda nel primo Master nazionale riconosciuto dalla Fitp, che si terrà dal 10 al 17 novembre sempre a Torino. Quest’anno c’è spazio per ognuna delle cinque categorie: singolare maschile e femminile, i due doppi e il doppio misto. La Lombardia si presenterà in Piemonte con ben 20 atleti (numero più alto tra tutte le regioni) e tante ambizioni. A Milano intanto la disciplina sbarca in due dei centri sportivi più noti. L’Aspria Harbour club ha dato via a dei corsi specifici, mentre a fine novembre verranno inaugurati due campi allo Scarioni. Alessandro Stella