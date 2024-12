A San Giorgio su Legnano. Il Campaccio aspetta Nadia: "Che ricordi»

Le medaglie conquistate dagli italiani agli Europei di Cross di Antanya (Turchia), su tutti l’oro di Nadia Battocletti, sono un ottimo biglietto da visita per la 68esimo Campaccio Cross Country Race (tappa ‘Gold’ del circuito), la storica manifestazione che si corre dal 1957 sui prati di San Giorgio su Legnano. Come accaduto a inizio 2024, oltre le competizioni del 6 gennaio sono previste, il giorno prima, il 5, delle gare di carattere inclusivo. Le competizioni verranno riconosciute ufficialmente come FISDIR, Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali. Nel giorno della Befana non mancheranno gli atleti di livello. Tra gli uomini è confermata la presenza dell’azzurro Aouani che ha da poco eguagliato il precedente primato italiano sulla maratona di Yeman Crippa a Siviglia. Ci sarà anche l’ugandese Oscar, bronzo mondiale nel 2022 sui 5000m e il keniano Matthew Kipkoech Kipruto, recentemente vincitore del Cross Cinque Mulini e bronzo ai Campionati Mondiali di Cross U20. Al femminile l’attesa è tutta per Nadia Battocletti, protagonista di una annata unica, coronata da un argento olimpico. "Il Campaccio l’ho fatto fin da bambina, ho bellissimi ricordi. Mio papà lo faceva, è una questione di famiglia. Ogni volta il giorno prima della gara, mi portava sempre una calza della Befana: da bambina ero felice e dopo 10 anni il sentimento è sempre la stesso". Giuliana Lorenzo