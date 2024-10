A Setubal, in Portogallo. Fondo, coppa del mondo: Gabbrielleschi pronta

Autunno di Coppa del Mondo di fondo per Giulia Gabbrielleschi. La campionessa pistoiese di acque libere, tesserata di Nuotatori Pistoiesi e Fiamme Oro Napoli, tornerà a difendere i colori azzurri dell’Italfondo nel prossimo fine settimana a Setubal, la città portoghese assurta a fama anche per aver dato i natali a José Mourinho, l’allenatore di calcio ex di Inter e Roma. Gareggerà in una tappa di Coppa del Mondo: sabato 12 ottobre, a partire dalle 15.05, prenderà parte alla 10 chilometri nell’Oceano Atlantico. Tornerà a nuotare in mare, dopo la recente gara di Piombino, e quindi nell’acqua salata; troverà, però, correnti forti, differenti ma altrettanto insidiose di quelle della Senna, sede di gara delle Olimpiadi di Parigi 2024. Gabbrielleschi, che ci raccontano essere serena, rilassata, senza l’assillo della qualificazione olimpica degli ultimi anni, tenterà di conquistare una posizione di prestigio per entrare nella classifica di Coppa da protagonista. Chissà che, con la mente sgombra dai pensieri, non possa rendere ancor di più. Il prossimo 26 e 27 ottobre, poi, parteciperà a un’altra tappa di Coppa del Mondo, stavolta – per lei è una novità assoluta – nelle acque di Hong Kong (anche in questa circostanza, presenza alla 10 km). Dopo questo ottobre di fuoco, da affrontare senza il suo tecnico Massimiliano Lombardi, che non sarà al suo fianco nei luoghi di gara, sarà di scena a Neom, la città che dovrebbe sorgere l’anno venturo, il progetto di una megalopoli sostenibile nel deserto ideato dall’Arabia Saudita e in particolare dal principe ereditario Mohammed bin Salman. Gareggerà il 22 e 23 novembre in quelle che saranno le finali della competizione iridata: in quel caso alla 10 chilometri dovrebbe affiancarsi pure il Team Event, la staffetta mista 4x1500 metri. Gare, bene sottolinearlo, ricche di premi.

Gianluca Barni