A SINGAPORE. Ceccon, scherzetto poi il terzo posto in World Cup

Anche il campione olimpico Thomas

Ceccon, oro a Parigi nei 100 dorso, è presente nelle liste di iscrizione del 50° Trofeo Nico Sapio, tradizionale appuntamento natatorio internazionale in programma al My Sport Village Sciorba (Genova) dall’8 al 10 novembre.

Thomas, 23 anni, ieri era impegnato nei 100 misti in vasca corta a Singapore – ultima tappa della World Cup – e ha stupito tutti presentandosi dalla camera di chiamata con una maschera di Halloween (immagine Eurovision Sport). E’ poi giunto terzo in 51“35 , dietro al fuoriclasse francese Marchand (49”92) e allo svizzero Noe Ponti (50”39). Ceccon, da gennaio, si allenerà per un periodo in Australia in vista della stagione 2025.