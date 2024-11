Volley Una vittoria netta. Archiviato anche il Cascina

p. massa carrara

3

p.cascina

0

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Angeloni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Calcagnini, De Luca, Guadagnucci, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Nannini, Passino, Pitto, Podestà. All. Cei.

PALLAVOLO CASCINA: Barsanti, Bernardini, Di Nasso, Filippi, Garzella, Germelli, Gori, Maranini, Pergolesi, Rosati, Salvini, Tripiccione, Zucchini.

Arbitri: Costabile e Del Freo.

Parziali: 25-18, 25-20, 25-15.

MASSA – La Pallavolo Massa Carrara ha ripreso da dove aveva lasciato ripresentandosi dopo la pausa del campionato maschile di serie C al Palazzetto dello Sport di Massa con una vittoria perentoria. Con un altro 3 a 0 i ragazzi del coach Luca Cei si sono sbarazzati stavolta della Pallavolo Cascina. Il sestetto base era formato da Podestà, Briglia, Mosca, Calcagnini, Nannini e Pitto con Bibbiani libero. Nel corso della gara sono entrati Bagnoli per Calcagnini, Passino per Pitto e Haxhiymeri e Guidi per il doppio cambio. "Dopo la pausa era importante ripartire con un bel risultato – ha esternato il tecnico Cei -. I ragazzi sono stati bravi perché affrontavamo un avversario in forma con un paio di buone individualità che sono state ben limitate. Abbiamo ancora margini di miglioramento importanti, soprattutto nella gestione dei palloni più semplici, ma nel complesso la prestazione è stata più che positiva". Sabato sera (ore 21:15) i massesi saranno impegnati a Fucecchio contro il Jolly Volley Fucecchio chi li sopravanza in classifica di un punto ma con una partita in più.

Gianluca Bondielli