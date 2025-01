A2 femminile. Feba a Ragusa. Incerta la presenza di Panufnik

Solo all’ultimo momento si saprà se Natalia Panufnik sarà nelle condizioni di giocare domani alle 19.30 nel match interno contro Ragusa. Per la Bagalier Feba si profila un impegno molto complicato perché le siciliane sono state costruite per un campionato di vertice. Tuttavia il cammino altalenante delle avversarie non deve trarre in inganno perché la rosa del Ragusa è di primissimo piano. Per la Feba, impelagata in una delicata posizione di classifica, si tratta di un confronto molto difficile, però la squadra civitanovese potrà almeno giocare senza eccessiva pressione perché non sono queste le gare da cui prendere i punti salvezza. La settimana è stata utile per accelerare l’inserimento di Enrica Pepe nel sistema di gioco. Ma adesso in casa Bagalier Feba si pensa al match di domani e soprattutto a fare in modo che la squadra possa cogliere un risultato positivo quanto mai necessario.