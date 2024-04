"Acquista ora i biglietti per i Campionati Europei di Ginnastica Artistica di Rimini 2024 su Vivaticket: sconti per tesserati FGI e Enti sportivi"

Gli abbonamenti e i biglietti per i Campionati Europei di Ginnastica Artistica di Rimini 2024 sono acquistabili sul circuito di Vivaticket, sono previsti sconti per i tesserati FGI ed Enti di promozione sportiva.

Il 36° Campionato Europeo maschile si terrà dal 24 al 28 aprile 2024, il 35° Europeo Femminile invece dal 2 al 5 maggio.

Le gare saranno ospitate dal villaggio dello sport creato per l’occasione all’interno dei padiglioni della Fiera di Rimini. Per ogni giornata di gare saranno a disposizione oltre 4.000 posti per gli spettatori.

Grazie alla partnership tra Quotidiano Nazionale, Quotidiano Sportivo e i Campionati Europei, una bella sorpresa è in programma per i lettori del nostro giornale: per scoprire di che cosa si tratta, potrete chiamare lunedì 15 aprile la segreteria del COL dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 al numero 0521 531764.