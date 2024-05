Biagi e Trulli, una coppia da Ferrari a Misano. Parte il tricolore Gt Sprint: "Ci divertiremo"

L’esperienza e l’entusiasmo giovanile, un cocktail perfetto per dare l’assalto ad un campionato difficile come quello tricolore del GT Sprint, di cui QN è media partner. Thomas Biagi ed Enzo Trulli faranno coppia sulla Ferrari 296 GT3 nel campionato italiano che inizierà in questo weekend partendo da una pista iconica come quella di Misano Adriatico, intitolata a Marco Simoncelli.

È sicuramente una coppia di piloti destinata a far parlare di sé quella proposta dal Team Easyrace. La storica Scuderia di Monselice ha infatti deciso di fare sul serio e affidare la propria Ferrari 296 GT3 bianca e blu ad una coppia inedita, con due nomi che non hanno di certo bisogno di presentazioni.

Il primo è quello di Thomas Biagi, classe 1976, che proprio a Misano fece il suo debutto nell’automobilismo 31 anni or sono centrando un podio che per l’allora sedicenne fu una sorta di consacrazione. Un primo risultato che gli valse il titolo di “enfant prodige” e aprì la strada ai baby piloti delle generazioni successive.

Biagi è tornato a correre a tempo pieno lo scorso anno, dopo ben sei stagioni di inattività, e ha centrato una sensazionale vittoria a Monza al volante di una Ferrari 488 GT CUP del team Easyrace.

Per Enzo Trulli, figlio d’arte classe 2005 (suo padre è Jarno, per anni in Formula 1), si tratta del debutto assoluto nel mondo delle ruote coperte.

La coppia ha già potuto provare la Ferrari 296 GT3 una settimana fa proprio sul tracciato di Misano con riscontri molto positivi in condizioni di tempo molto variabile e pioggia.

Ha spiegato Thomas Biagi: "L’anno scorso per me è stata una sorpresa meravigliosa, un sogno che si è avverato per merito di Michele Paccagnella che ha creduto in me. Nonostante una inaspettata vittoria al debutto è stato l’anno in cui mi sono dovuto togliere tanta ruggine di dosso. Quest’anno sarà diverso e sono molto felice di proseguire la mia seconda vita/giovinezza nel mondo dell’automobilismo con la Scuderia Easyrace, che tanto ha fatto per me e che amo. Ultimo ma non ultimo per importanza, correre insieme al figlio di Jarno, pilota che per me è stato prima un amico dai tempi del kart, poi un avversario in F3 ed infine uno dei miei miti in F1, è un sogno".

Lui, Enzo Trulli, 19 anni, sa benissimo che da questa esperienza potrà trarre insegnamenti importanti per la sua carriera: "Ringrazio il Team Easyrace ed Emiliano Pierantoni per questa importante opportunità. Sono molto contento di correre insieme a Thomas che ha tantissima esperienza nel mondo delle ruote coperte. Mio padre mi ha sempre parlato di lui con ammirazione, non vedo l’ora di scendere in pista a Misano questo weekend".

Dopo il campionato proseguirà a Imola il 31 maggio-2 giugno, quindi Vallelunga, Mugello due volte, ancora Imola e due volte Monza per concludere.