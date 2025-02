Aero Club Rinnovato il consiglio nazionale. Vittorio Cucurnia al quarto mandato: "Risultato prestigioso»

Riconferma nel consiglio nazionale dell’Aero Club, sezione “tecnico sportiva volo a motore non acrobatico“ per Vittorio Cucurnia (nella foto), il delegato provinciale del Coni. Cucurnia è stato rieletto per la quarta volta consecutiva nella prestigiosa commissione tecnica dell’Aero Club d’Italia, che ha rinnovato tutte le commissioni in attesa delle elezioni di presidente e consiglio per il quadriennio olimpico 2025-2028.

"Questo prestigioso risultato è frutto di esperienza, continuo aggiornamento e assidua presenza sui campi di gara di tutta Italia da tanti anni" dice Cucurnia. La commissione del volo a motore non acrobatico si occupa di regolazione, implementazione e normativa tecnico-sportiva della regolarità aerea, la disciplina del volo con navigazione accurata e atterraggi di precisione. La regolarità o rally aereo è una disciplina dove i concorrenti gareggiano su una navigazione a circuito chiuso, resa nota agli equipaggi composti da pilota e navigatore solo 30 minuti prima del decollo, che va percorsa alla velocità assegnata a ciascun velivolo con obbligo di sorvolo su punti specifici di non facile individuazione (ponti, incroci di strade o edifici particolari) che devono essere sorvolati al minuto primo spaccato, mantenendo una regolarità nella condotta del velivolo e senza nessun altro ausilio che di bussola, cronometro e indicatore di velocità. Una vera navigazione di abilità.

