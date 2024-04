Agli Europei maschili di Rimini. Azzurri sul podio: arriva un bronzo. Mercoledì in pedana le Fate

Super Italia dall’inizio alla fine nei Campionati Europei di Ginnastica Artistica Maschile conclusi ieri. La nazionale tricolore Seniores nel pomeriggio ha conquistato il terzo posto nella finale a squadre (nella foto Casali, ph. Simone Ferrario/FGI), lasciando nelle mani dell’Ucraina il titolo che l’anno scorso aveva vinto in Turchia. La medaglia d’argento invece è andata alla Gran Bretagna.

Gioie che non hanno investito soltanto gli atleti più grandi ma anche i baby che nella mattinata di ieri hanno portato a casa un secondo posto nell’All Around firmato da Tommaso Brugnami, dietro al francese Mansard e davanti al britannico Langton.

Tra gli atleti in gara nell’individuale Juniores c’era anche Berettera che ha concluso in nona posizione. Il bottino degli Juniores però non è tutto qua, i ginnasti sono andati a fare incetta di medaglie con un argento nei campionati a squadre, due ori al corpo libero e agli anelli e un argento al volteggio firmati dal solito Brugnami e un bronzo alla sbarra per Berettera. I seniores che si sono qualificati nella finale a squadre durante la prima giornata di gare hanno aggiunto al pàlmares anche il bronzo di Yumin Abbadini nell’All Around antipasto di una vera e propria scorpacciata di medaglie. Una striscia di vittorie e di medaglie che potrebbe non finire qui: mercoledì iniziano gli Europei Femminili e le Fate di Brescia sono le papabili vincitrici della medaglia a squadre, premio che l’anno scorso è mancato.