Al Quirinale. Mattarella consegna il Tricolore, lacrime Errigo

La missione italiana con destinazione Parigi è ufficialmente cominciata. Al Quirinale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha consegnato il tricolore ai portabandiera della squadra azzurra per i Giochi Olimpici e Paralimpici in programma nella capitale francese: da un lato Arianna Errigo e Gimbo Tamberi, quest’ultimo fresco di titolo europeo nel salto in alto proprio sotto gli occhi di Mattarella, dall’altro Ambra Sabatini e Luca Mazzone. Il capo dello Stato si è complimentato con Errigo, commossa, per i risultati ottenuti nello sport da madre, e con ’Gimbo’ per la finale thrilling dell’alto agli Europei: "Ho il dubbio – ha scherzato Mattarella – che quei nulli a 2,29 prima di arrivare a 2,37 fossero in realtà voluti".