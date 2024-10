Alberto al barrage in Coppa del Mondo, ma vince Whitaker. Il primo acuto di Zorzi. Podio Camilli e De Luca

Ce l’ha fatta Alberto Zorzi, alla seconda partecipazione in Coppa del Mondo ieri a Helsinki – dopo quella di Oslo settimana scorsa – a guadagnare il barrage del GP con un promettente percorso netto nel giro-base, in sella a Cortez (da Cornet Obolensky). Ma poi nella seconda tornata (12 qualificati di cui 9 di nuovo con zero penalità) un banale errore lo ha classificato all’11esimo posto. Zorzi è comunque andato a punti (6) ed ora figura al 18° nella generale, ex-aequo con l’olandese Smolders. La prova è stata siglata dal britannico Robert Whitaker (Vermento), davanti al francese Staut (Dielou Blue Ps) e al campione d’Europa, l’elvetico Guerdat (Is-Minka), classificati in base al tempo. Ora la graduatoria dopo due tappe è guidata dal brasiliano Yuri Mansour (25 punti), davanti a Staut (24) e allo svedese Fredricson (21). Settimana prossima nella tappa di Lione (29 ottobre-3 novembre) gareggerà invece De Luca che ieri a St. Lo, Normandia, ha conquistato due secondi posti: nel GP "quattro stelle" (su Presence Blue Vdm ) vinto dalla francese Lagoubie (Cassalfino) e nel GP "due stelle" (su Noblesse Vd Mespel Z) siglato dall’altra fuoriclasse transalpina Leprevost (Fuji du Phare). Altro significativo esito azzurro quello di Camilli (Cachareno Ps) nel GP ’tre stelle’ di Valencia, nel quale si è classificato 3° dietro lo spagnolo Bastida (BelanoVd Wijnhoeve Z), vincitore della prova, e alla britannica Renwick (Enjoy Ck Z), unici tre binomi con doppio netto. Insomma nella seconda metà della stagione gli azzurri vanno podio praticamente ogni GP. Le partecipazioni incessanti imposte dalla strategia del c.t. Porro cominciano a dare frutti. L’altro super evento si è svolto oltremare, a Washington, tappa della World Cup Usa/East Coast: il GP porta la firma di un’icona del salto ostacoli, il brasiliano Rodrigo Pessoa (Major Tom) che ha conquistato la vittoria davanti alla statunitense Katherine A, Dinan (Out of the Blue Scf), unici due doppi netti della gara.

Paolo Manili