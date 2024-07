Alcione pronto per la C. In porta c’è Stabile (Inter)

di Mattia Todisco

L’Alcione, fresco di promozione in Serie C, continua a lavorare sul mercato per il prossimo campionato. Confermati il direttore sportivo Matteo Mavilla e il tecnico Giovanni Cusatis, il club ha iniziato a fare i primi acquisti. Tra questi, spicca il prestito del difensore classe 2005 Giacomo Stabile dall’Inter, che giocherà il suo primo campionato in una prima squadra professionistica. Il club ha richiesto anche il portiere Alessandro Calligaris, ma dovrebbe rimanere all’Inter. Nello stesso reparto, l’Alcione punta a confermare Federico Agazzi, che lo scorso anno era in prestito dalla Cremonese e ha appena rinnovato per tre anni con il club grigiorosso. Si sta lavorando per un altro prestito temporaneo a Milano.

Tra le possibili conferme, il centrocampista Andrea Pio Loco dovrebbe restare. Invece, Venturini è destinato a trasferirsi al Ravenna, mentre Manuzzi non rimarrà all’Alcione, avendo diverse richieste in Serie D.

Il calendario del precampionato dell’Alcione è già definito. La squadra inizierà gli allenamenti il 15 luglio al Centro Kennedy, con un’amichevole contro il Monza il 24 luglio a Ponte di Legno. Dal 1° al 14 agosto, si trasferirà ad Arona. L’11 agosto inizierà la Coppa Italia, e il 25 agosto il campionato di Serie C, segnando il debutto storico del club nella categoria.