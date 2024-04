Alekna fa la storia del disco. Quei record quasi eterni

Sembrava imbattibile, proprio perché il più longevo. Ma alla fine anche il record del mondo del lancio del disco è stato battuto. Dopo 38 anni, è caduto il primato del tedesco Juergen Schult, quel 74,08 fissato a Neubrandenburg, in Germania, quando ancora c’era il muro.

L’impresa – è 74,35 il nuovo limite – porta la firma di Mykolas Alekna, gigante lettone di 21 anni e figlio d’arte: il padre Virgilijus è un mito della specialità, con i due ori olimpici vinti nel 2000 e nel 2004. Ora anche lui è superato, per lo meno nella misura: Mykolas, infatti, ha lanciato quasi mezzo metro in più del leggendario papà. Il “prodigio“ è avvenuto a Ramona in Oklahoma. E la risposta del detentore dell’ormai ex record non si è fatta attendere: "Ho avuto quasi 38 anni per prepararmi, e ora è avvenuto. L’avevo detto che Kristjan Ceh o Mykolas Alekna avrebbero potuto battere la mia misura", confessa all’agenzia Agi. "Rispetto al passato ora ci sono più gare in stadi aperti, ovvero senza tribuna dove il vento può aiutare a stabilire determinate misure" aggiunge Schult. "Lanciare 74 metri senza vento è impossibile. Le condizioni meteo e dell’impianto erano simili a quelle che avevo trovato io".

Ora il più vecchio record mondo al maschile diventa l’86,74 metri nel martello del sovietico Jurj Sedyk datato 30 agosto 1986. Sempre nel lancio Natalja Lisovskaja, è dal 7 giugno del 1987 detentrice del primato del getto del peso con 22,63. Gabriele Reinsch dal 9 luglio del 1988 detiene quello del disco (femminile, più leggero): 76,80. Il più antico record del mondo di atletica leggera maschile e femminile insieme è del luglio 1983 Jarmila Kratochvilova corse gli 800 metri in 1’53”28.