Alessandro Tredici. Convocazione azzurra con la selezione U23

Lo scorso marzo si è laureato campione italiano "assoluto" nei 200 misti a Riccione, centrando il primo vero alloro fra i grandi dopo aver fatto man bassa di medaglie (anche in ottica internazionale) a livello giovanile. E come premio per la costanza di rendimento evidenziata negli ultimi anni, pochi giorni fa il direttore tecnico della Nazionale di nuoto, Cesare Butini, lo ha incluso nei convocati della selezione U23. Prosegue insomma a pieno ritmo l’ascesa di Alessandro Tredici, che fra circa due settimane dovrebbe oltretutto cimentarsi nel "Trofeo Settecolli" di Roma. Una manifestazione internazionale che lo stesso nuotatore di Agliana aveva indicato fra i suoi obiettivi del futuro prossimo, all’indomani del successo colto in Romagna lo scorso inverno. Intanto, per lo sportivo classe 2004 è arrivata come detto un’altra soddisfazione proprio in vista della kermesse romana. Che Butini lo stimi e ne monitori da tempo le prestazioni non è un mistero, anche se la concorrenza in azzurro è numerosa e qualificata. Il commissario tecnico ha ad ogni modo deciso di convocare dal 21 al 23 giugno prossimi i 69 migliori nuotatori d’Italia, inclusi quelli che prenderanno poi parte alle Olimpiadi di Parigi per rappresentare l’Italia. Dei convocati, 43 formeranno la Nazionale "A", mentre gli altri 26 (i più giovani del lotto) comporranno l’U23. Tredici farà parte di quest’ultima formazione: avrà comunque modo di nuotare sotto la supervisione dello staff azzurro, con la possibilità di alzare ulteriormente l’asticella in un futuro non lontano. Di strada ne ha fatta, del resto, da quando era una giovane promessa della Nuotatori Pistoiesi. Si è poi trasferito all’Hidron Sport Firenze, per continuare a crescere. Passo dopo passo, categoria dopo categoria, senza perdere competitività. Ora però serve la conferma: Alessandro raggiungerà a breve la maturità tecnica ed agonistica e sarà chiamato a vincere anche fra i "grandi".

Giovanni Fiorentino