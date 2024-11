ALLE 16 SU EUROSPORT. Shiffrin a caccia del record sulle nevi di casa. A Killington la guastafeste si chiama Brignone

Tornano in pista le stelle azzurre nella Coppa del Mondo di sci, che si sposta negli Stati Uniti, a Killington nel Vermont (prima manche ore 16, seconda ore 19 con diretta tv su RaiSport ed Eurosport). Il contesto ideale per far raggiungere a Mikaela Shiffrin un traguardo pazzesco, sulle nevi dove ha imparato a sciare: Oggi tocca al gigante, domani allo slalom: alla stella americana manca solo una vittoria per raggiungere i cento successi.

La rivale più attendibile è la nostra Federica Brignone, che ha vinto il primo e unico gigante della stagione a Soelden, e che a Killington ha già vinto nel 2018, dove l’anno dopo si impose Marta Bassino, mentre Sofia Goggia arrivò terza nel 2016, ma stavolta non ci sarà dopo l’infortunio dell’inverno scorso.

L’Italia manderà in pista oltre a Brignone e Bassino anche Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea e Giorgia Collomb.

Il problema anche dall’altra parte dell’oceano è lo stesso che ha falcidiato il calendario in Europa negli ultimi anni: poca neve e temperature miti. È stata cancellata la sciata in pista della vigilia, anche se nelle ultime due settimane le gigantiste azzurre si sono allenate in Colorado, a Copper Mountain, con temperature decisamente rigide e fondo durissimo.