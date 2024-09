Louis Vuitton Cup, Luna Rossa rompe: American Magic accorcia ancora. È 4-3, semifinale riaperta

Barcellona, 18 settembre 2024 – Giornata da dimenticare per Luna Rossa. Dopo la sconfitta nella sesta regata, il settimo round della semifinale della Louis Vuitton Cup si trasforma in un dramma: la barca italiana parte ancora male e inizia a inseguire American Magic, ma nonostante tutto sembra avere la velocità e le possibilità di superare gli statunitensi. Inizia così una regata per cuori forti, con una serie di incroci ravvicinati, sorpassi e controsorpassi fino a un nuovo momento decisivo per la Silver Bullet: l’imbarcazione spancia a poppa e perde il volo quando sembrava aver trovato una buona pressione per passare gli americani. L’errore si rivela un problema tecnico, con il carrello per la regolazione della randa sradicato. La regata per gli italiani finisce qui, con timonieri e trimmer fuori dai pozzetti per capire l’entità del danno. Patriot intanto conclude il match race portandosi sul 4-3 e siglando un’altra vittoria per una rimonta che ora spaventa il sindacato tricolore. Luna Rossa ora dovrà anche capire cosa sia successo alla vela e riparare il danno in tempo per giovedì.

Il ko nella sesta regata

Sesta regata da dimenticare per Luna Rossa che in parte per sua responsabilità e in parte per un calo improvviso di vento si vede recuperare un altro punto nella serie delle semifinali di Louis Vuitton Cup. La barca italiana viene infatti nuovamente sconfitta da American Magic o meglio viene squalificata a causa di un superamento eccessivo della linea del boundary ma questa è soltanto la punta dell’iceberg di un match race che la Silver Bullet aveva dominato dopo il primo lato di bolina, arrivando ad avere oltre 40 secondi di vantaggio su Patriot. La sfida tra i due equipaggi era cominciata sorridendo ad American Magic, che aveva vinto la partenza con una strambata davanti agli italiani che aveva costretto James Spithill e Francesco Bruni ad inseguire.

Luna Rossa però aveva trovato subito un buon salto di vento, sorpassando gli avversari e portandosi in vantaggio di oltre 300 metri, passando al primo cancello con un ampio vantaggio. Dopo un’ottima bolina, la poppa successiva inizia a mostrare le prime criticità della sfida: il vento cala improvvisamente e la barca italiana cade dal foil, seguita di lì a poco anche dagli americani che prima erano scappati via ma poi hanno finito per spanciare allo stesso modo.

L’equipaggio italiano decide così di andare incontro a una penalità, di proposito, uscendo dal boundary per cercare più vento. La mossa paga e si riparte. Le due barche iniziano una sfida a distanza ravvicinata, con Luna Rossa che all’incrocio passa avanti ma al secondo cancello il distacco tra le due è inesistente. Parte così un drammatico terzo lato, in cui il momento decisivo si consuma vicino al Gate: Luna Rossa deve dare la precedenza a Patriot, manca le boe e finisce per cadere nuovamente dal foil senza più riuscire a risollevarsi in volo. Anche gli americani perdono la modalità volante e inizia la navigazione in dislocamento per le due barche, con American Magic tuttavia ben più avanti degli avversari italiani. Dopo minuti di stallo, con Luna Rossa praticamente immobile, gli americani si risollevano in volo mentre la barca tricolore prova addirittura a tornare indietro per ritrovare vento ma c’è una nuova uscita dal boundary che condanna la Silver Bullet alla squalifica. Gli americani si portano così sul 2-4.

Ineos in finale

Ineos Britannia è la prima finalista della Louis Vuitton Cup. La barca inglese ha battuto gli svizzeri di Alinghi e ha ottenuto il quinto punto (5-2 lo score finale) necessario per ottenere il pass per l'atto conclusivo.