America’s Cup, il maltempo ferma Luna Rossa: regate cancellate a Barcellona. Il nuovo programma

Barcellona, 4 settembre 2024 – Giornata di riposo forzato per Luna Rossa che non è scesa in acqua a Barcellona. Il maltempo sta colpendo le coste catalane con una perturbazione intensa: fulmini e rovesci hanno portato l’organizzazione ad annullare il programma di match race previsto per mercoledì pomeriggio. Una decisione più che comprensibile viste le condizioni avverse e le difficoltà riscontrate martedì.

Luna Rossa durante il match race contro Alinghi

Gli italiani così come gli altri sindacati potranno così godere di una giornata di riposo per ricaricare le forze e farsi trovare pronti all’inizio del Round Robin 2. Giovedì infatti è in programma la sfida ad Orient Express, fanalino di coda della classifica con l’imbarcazione tricolore che invece è a punteggio pieno e dovrà sfruttare al meglio l’occasione per allungare sui principali inseguitori che al momento sono Ineos Britannia e American Magic.

Con il rinvio di mercoledì però si concentrano in maniera più ravvicinata le regate che decideranno il ranking finale e di conseguenza le semifinali della Louis Vuitton Cup: Luna Rossa in particolare scenderà in acqua giovedì, poi ci sarà un’ulteriore giornata di riposo per poi tornare sul campo di regata sabato e domenica, con la doppia sfida del 7 settembre ad American Magic e Ineos e poi l’ultima regata dell’8 settembre contro Alinghi.

La prima classificata del Double Round Robin sceglierà la sua avversaria in semifinale. Intanto l’equipaggio guidato dallo Skipper e Team Director Max Sirena ha battuto un colpo molto importante nella giornata di martedì, quando Luna Rossa ha sconfitto in maniera netta New Zealand. Il match race non offriva punti in palio ma a livello psicologico è stata una vittoria di grande significato perché ha dimostrato che anche gli italiani possono superare i Kiwi e soprattutto perché è arrivata in condizioni estreme e con una partenza vinta in maniera autoritaria. Il ritiro dei neozelandesi nell’ultimo lato, dopo lo spettacolare fulmine in mare e con Luna Rossa avanti di quasi un chilometro, non cambia il risultato finale. Ora la barca italiana dovrà incanalare questa energia per affrontare gli ultimi match race al meglio e guadagnarsi un posto in finale di America’s Cup proprio contro Taihoro. La strada per conquistare la Vecchia Brocca è ancora lunga.