America’s Cup, Luna Rossa scatenata contro American Magic: è già 2-0 in semifinale

Luna Rossa vince le prime due sfide di semifinale contro American Magic, nella serie al meglio delle nove regate.

Nella prima, la barca italiana sbaglia la partenza ma alla fine recupera a metà regata sfruttando una maggiore velocità e soprattutto una prestazione con meno errori in generale. La prima regata di queste semifinali è cominciata per l’imbarcazione italiana con un iniziale rinvio richiesto dagli americani che si sono così giocati il jolly per ritardare la partenza a causa di un problema tecnico. Con questa richiesta infatti gli statunitensi non potranno più avanzare un ulteriore necessità di rinvio durante tutte le semifinali. Apparentemente risolto il problema avuto su Patriot, le due imbarcazioni si sono poi nuovamente alzate in volo e dirette nello spazio di pre-partenza per il primo match race del penultimo atto della Louis Vuitton Cup. Pronti via dunque e pessima partenza per Luna Rossa che non riesce nell’intento di mandare fuori dal campo di pre partenza gli avversari e taglia la linea della via dopo American Magic. Gli italiani cominciano così la rincorsa cercando il distacco per prendere più vento possibile sul campo di regata ma gli americani rispondono colpo su colpo iniziando una marcatura stretta sulle manovre di James Spithill e Francesco Bruni. Il match Race comincia così subito in salita per il sindacato tricolore che si ritrova rapidamente a 150 m distacco. Al primo cancello l’imbarcazione italiana transita con 20” di distacco cercando di fare i conti anche con un vento capriccioso. Luna Rossa si dimostra però più brava nelle manovre, azzeccando anche una zona di maggiore pressione e riducendo in parte il distacco. Sul secondo cancello lo svantaggio si assottiglia a 16”, con gli americani ora chiamati a resistere al ritorno della Silver Bullet. Gli statunitensi toccano anche l’acqua, dimostrando di essere meno abili degli italiani nel controllare alcuni momenti del match race. Con questa sbavatura gli italiani si portano ancora più vicini, con la fine del terzo lato che vede le due barche appaiate e Luna Rossa sulla via di destra in marcatura totale di Patriot. Nell’ultima bolina si va all’incrocio tra la barca italiana vola a 39 nodi passando davanti agli avversari e iniziando a macinare metri di vantaggio sugli statunitensi. Una bolina condotta magistralmente dagli italiani che passano rapidamente da inseguitori a inseguiti e vanno in controllo della regata con un piccolo ritorno degli americani che tuttavia non basta. Luna Rossa vince la prima regata dopo una partenza da dimenticare. Tra poco meno di un’ora il secondo match race.

Nel match race numero due di queste semifinali di Louis Vuitton sconfigge ancora American Magic mostrando una maggiore freddezza nei momenti decisivi, soprattutto nella ricerca del vento. Gli italiani vanno così sul 2-0 nella serie, riscattando il finale poco brillante del Double Round Robin. Nella seconda regata di giornata Luna Rossa perde ancora la partenza, con gli italiani che arrivano qualche secondo prima sulla linea di partenza e sono costretti a poggiare per rallentare l’uscita dall’area di pre-partenza. Passano così gli americani, nuovamente avanti come nel primo match race della serie di questa semifinale. Patriot mette la barca italiana negli scarichi con Tom Slingsby che disegna un’andatura perfetta per il primo cancello, guadagnando una manovra su Luna Rossa e transitando con 10 secondi di vantaggio sul sindacato tricolore. A questo punto la barca italiana prende la destra del campo di regata nella prima poppa cercando di sfruttare la maggiore velocità per ridurre un po’ il distacco accumulato. Il gap di 140 metri che la barca italiana accusa nella prima parte di questo match race è tutto figlio di un’altra partenza poco brillante da parte della coppia Spithill-Bruni. La Silver Bullet però è decisamente veloce di poppa e recupera un centinaio di metri dopo aver trovato na buona pressione di vento, arrivando così al secondo cancello con soli 6’’ di distacco. A questo punto American Magic si trova nuovamente incalzata dagli italiani, con Patriot che finisce per cadere dal foil per alcuni secondi dopo una manovra poco brillante. L’errore costa caro agli statunitensi che impiegano del tempo a riprendere velocità, con Luna Rossa ad attaccare e forte di una maggiore velocità. La barca del sindacato tricolore passa così avanti nel primo tratto di questo secondo lato di bolina. Il lato però non è privo di sorprese, con l’equipaggio guidato dallo Skipper e Team Director Max Sirena che trova una zona di poco vento e torna dietro di 90 metri dopo essere stata costretta a poggiare leggermente per evitare una penalità all’incrocio che avrebbe visto l’imbarcazione italiana arrivare con un po’ di ritardo rispetto alla top speed degli americani in quel momento. Luna Rossa va così sulla destra dove questa volta sembra esserci più vento, tanto che la Silver Bullet viaggia subito a 34 nodi e compie il contro sorpasso in breve tempo, portandosi a 200 metri di vantaggio e chiudendo il lato avanti di 20 secondi. Di poppa Luna Rossa cerca di consolidare il vantaggio arrivando anche ad avere un vantaggio di 300 metri, salvo poi perdere qualcosa sul quarto cancello, con Patriot che passa indietro di 14’’. Nell’ultima bolina Luna Rossa cerca di gestire al meglio la situazione, scegliendo il proprio lato senza rispondere colpo su colpo agli avversari. La perdita di qualche secondo al cancello precedente è stata dovuta ad un vento più leggero nei pressi dei Gate, con il campo di regata che invece regala una brezza a 9,5 nodi. Gli italiani controllano comunque gli avversari anche a distanza, coprendo la rimonta di American Magic e costringendola ad una manovra in più prima dell’ultimo lato, iniziato con 11’’ di vantaggio per la barca limonata da James Spithill e Francesco Bruni. Nell’ultimo lato Patriot tenta il tutto per tutto, con alcune strambate per sfruttare la maggiore velocità rispetto a Luna Rossa, portandosi anche a ridurre il distacco sotto i 100 metri ma il sindacato tricolore è bravo a mantenere la freddezza giusta e soprattutto la rotta corretta per mettersi sulla lay-line ed entrare nel cancello finale con una manovra in meno vincendo così anche la seconda regata. Il distacco finale sarà di 18’’, con Luna Rossa che si porta così sul 2-0 nella serie della semifinale di Louis Vuitton Cup. Domenica altre due regate.