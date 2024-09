America's Cup, Luna Rossa sfiora la vittoria contro New Zealand

Roma, 25 agosto 2024 – Luna Rossa lotta ad armi pari con New Zealand ma paga alcuni errori di troppo che frenano di fatto la corsa dell’imbarcazione italiana costringendola alla sconfitta nella Final Race delle Regate Preliminari di Barcellona. L’equipaggio guidato dallo Skipper e Team Director Max Sirena ha dimostrato di essere abile e soprattutto veloce, facendo vedere di potersela giocare fino alla fine contro i Kiwi detentori dell’America’s Cup.

In questo caso non è bastato perché le troppe penalità, ben tre nel match race contro i neozelandesi, hanno fatto fermato di fatto le velleità di Luna Rossa arrivata a sorpassare New Zealand e capace di recuperare lo svantaggio di quasi 20 secondi accumulato nei primi lati. Riavvolgendo il nastro della regata però, in partenza James Spithill e Francesco Bruni si dimostrano abili a trovare grande velocità e passano la linea del via quasi nello stesso momento di Taihoro ma subito arriva al prima penalità per un passaggio troppo ravvicinato dell’imbarcazione italiana passata nel cono di manovra avversario durante i minuti della pre-partenza.

I neozelandesi cominciano così la loro fuga che li vede passare con 14 secondi di vantaggio ma quanto inizia la poppa l’imbarcazione italiana inizia la rimonta, dimostrando che da questo lato Luna Rossa è sempre molto veloce. Al secondo cancello passa così a 16’’ ma l’equipaggio italiano con Bruni e Spithill sembra più abile nell’interpretare le condizioni di onda e soprattutto di vento, con soli 8 nodi e le già citate creste che complicano le manovre in regata. Al terzo cancello il vantaggio dei Kiwi è di 19’’ ma Luna Rossa prosegue la sua rimonta dimostrando anche grande velocità dopo strambate e virate arrivando così al quarto cancello con soli 6 secondi di vantaggio e ingaggiando un testa a testa serrato con i neozelandesi. Gli italiani arrivano a meno di 100 metri di ritardo dagli avversari ma la seconda penalità di giornata frena ancora Luna Rossa: un nuovo passaggio troppo ravvicinato con gli avversari costringe ancora il sindacato tricolore ad inseguire. In questi concitati momenti la barca italiana mette anche la prua avanti ma un altro incrocio stretto porta nuovamente una penalità per Luna Rossa. A questo punto si arriva all’ultimo cancello con 11 secondi di svantaggio. Nell’ultimo lato l’imbarcazione italiana tiene duro per metà della tratta, salvo poi mollare definitivamente la presa capendo che ormai non c’era nulla da fare.

New Zealand vince così le Preliminary Regatta di Barcellona con un tempo di 23’59’’ e un vantaggio di 34’’ ma rimane l’amaro in bocca per come l’equipaggio italiano ha regatato, mettendo grande pressione ai neozelandesi e mettendo in mostra una grande qualità che sarà fondamentale quando i punti varranno davvero. Nelle altre regate di giornata, vittoria a sorpresa di American Magic sui neozelandesi e successo di Ineos Britannia Orient Express dopo una regata molto equilibrata nonostante le difficoltà di volo e di velocità dei francesi. Infine la vittoria di Luna Rossa contro Alinghi: anche in questo caso un errore degli italiani sembrava aver compromesso la regata, con l’attraversamento della linea di partenza anticipato aveva costretto ad una penalità l’imbarcazione condotta da Spithill e Bruni. Poi una lunga fase di regata all’inseguimento ma un errore in strambata di Alinghi e un rischio di scuffiata per gli svizzeri ha permesso a Luna Rossa di colmare il gap vincendo in 26’46”. Si chiudono così le Regate Preliminari, con le imbarcazioni che torneranno in acqua il 29 agosto per la Louis Vuitton: a quel punto si farà sul serio, con l’avvio del Round Robin che decreterà il vincitore del trofeo e il Challenger sfidante per l’America’s Cup nelle mani di New Zealand. La prima avversaria di Luna Rossa sarà Orient Express.