America’s Cup, Luna Rossa vince ancora e si porta sul 3-0

Luna Rossa vince ancora contro American Magic. La barca italiana infligge la terza sconfitta agli americani, al termine di una regata condotta con carattere e con lo smalto dimostrato all’inizio del Double Round Robin. In attesa della seconda sfida di giornata, gli italiani consolidano così il loro vantaggio nella serie delle semifinali di Louis Vuitton Cup. La prima regata vede Luna Rossa partire con uno spunto migliore e vincere il testa a testa per superare la linea del via, migliorando dunque le prestazioni nei primi attimi nel match Race rispetto alle due uscite di ieri. L’ imbarcazione italiana sceglie così il lato sinistro mentre American Magic va a destra e inizia la marcatura a distanza tra le due barche, con il sindacato tricolore che passa avanti di 70 metri al primo incrocio e varca il primo cancello a 13” di vantaggio, che diventano 15” dopo la prima poppa quando Luna Rossa decide di smettere di coprire le mosse avversarie costruendo la propria regata con intelligenza. La barca italiana sceglie il lato sinistro e poi entrambe le barche vanno a destra con American Magic che prova a imitare gli avversari perdendo però sempre qualcosa durante le manovre. Luna Rossa poi riesce a disegnare traiettorie migliori e andare in lay line riducendo il numero di strambate. Al terzo cancello Patriot è così indietro di 30”, con la seconda poppa che regala agli italiani un gap di 570 metri ma prima di entrare in boa Luna Rossa compie una sbavatura perdendo 7”, con gli americani che escono così dal Gate 4 solo 23” dopo la Silver Bullet del Team Prada Pirelli. Di bolina la barca italiana continua a guadagnare arrivando al quinto cancello con 32” di vantaggio e iniziando l’ultima poppa in totale controllo e con oltre mezzo chilometro di vantaggio. Ancora una volta però Luna Rossa perde qualcosa in manovra, pagando 100 metri e dimostrando che con alcune sbavature anche la barca italiana può rischiare qualcosa. Alla fine però è ancora una volta il sindacato tricolore a transitare prima sul traguardo, con Patriot in ritardo di 26”. Luna Rossa si porta così sul 3-0 nella serie, al termine di una regata mai veramente in discussione. Più tardi la quarta regata delle semifinali (passa chi vince per primo cinque gare, sulle nove potenziali)