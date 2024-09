AN Brescia, buona la prima. Passo avanti in Champions

Parte col piede giusto l’AN Brescia che nella prima giornata del preliminare di Champions League schianta il Paok per 15- a 4. Si torna in campo oggi alle 10.30 per un test più probante, lo Spandau Berlino. E alle 20.30 c’è l’Enka. Brescia profondamente rinnovata: Tommaso Baggi Necchi la novità più importante. Erede tra i pali di Marco Del Lungo, titolare nel Settebello, e Petar Tesanovic, forse il numero uno più forte del mondo, il prodotto del settore giovanile bresciano si ritrova catapultato nella pallanuoto che conta. Intorno a lui giovani come Del Basso, Balzarini, Faraglia, Gianazza, Giri e Ferrero, e senatori, ovvero Guerrato, Dolce, capitan Alesiani, Gitto e soprattutto il bomber Max Irving. E’ questa la nuova AN, delusa dai mancati accordi con gli italiani della Recco che fu, ma ruspante nella sua volontà di confermarsi sui piani che contano. Ovvio, non è il Paok il test più probante, , ma l’approccio, l’impatto degli uomini di Sandro Bovo, è degno di nota. Irving apre le marcature, Guerrato sfrutta la prima superiorità numerica, Del Basso e Giri (prima rete in Champions League in carriera per lui) chiudono un primo quarto importante. Tra secondo e terzo quarto i greci incassano un parziale di 7-0 e i giochi sono fatti. Tripletta per Ferrero, testa alla prossima.

AN BRESCIA-PAOK 15-4 (4-1, 3-0, 4-2, 4-1)