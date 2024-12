Analisi della partita: prestazioni dei giocatori e momenti chiave

GAGNO 6 Inoperoso nel primo tempo, subisce il gol a inizio ripresa senza colpe specifiche, è giusto che non esca con due difensori comodi sul pallone. Sull’1 a 1 si oppone d’istinto a un tiro ravvicinato di Simy.

DELLAVALLE 5,5 Macchia una partita sufficiente con il pasticcio, in collaborazione con Caldara, che regala il gol a Soriano.

CALDARA 5,5 Vedi sopra. Correo sulla rete amaranto, un peccato perchè soprattutto di testa aveva sempre svettato con buona scelta di tempo.

CAUZ 6 Partita attenta senza sbavature particolari. In un paio di occasioni si spinge anche in avanti, nel primo tempo tenta da fuori ma la conclusione gli viene smorzata dalla difesa.

BEYUKU 5,5 Prima volta da titolare per lui. Il carattere c’è, la precisione negli appoggi a volte latita. Nel bilancio della sua partita prevale la seconda considerazione. Comunque da rivedere. (8’ st Defrel 6,5 Entra con la squadra in svantaggio e regala subito metri e vivacità. Il tacco che libera Palumbo per il gol del pari è da applausi).

GERLI 6,5 Ritrova ritmo e giocate dopo un paio di gare appannate. Bene anche in fase di interdizione, è forse l’unico a predicare disciplina tattica.

SANTORO 6,5 Partita all’insegna della generosità ‘ragionata’, con tanti palloni recuperati e gestiti. Nel primo tempo un suo diagonale velenoso esce di un nulla a Sepe battuto.

IDRISSI 6 Un paio di cross, un tiro respinto involontariamente da Mendes, da una sua incursione nasce una conclusione di Palumbo sulla quale Sepe si deve superare. (18’ st Ponsi sv Oscar della sfortuna per questo ragazzo, costretto ad uscire per un infortunio da valutare dopo soli dieci minuti di campo. 28’ st Di Pardo 6 Si limita a fare il compito assegnatogli senza sussulti e senza errori).

PALUMBO 6,5 Gara in cui fa e disfa per novanta minuti. Va a cercare il pallone in tutte le zone del campo, a volte anche esagerando. Da un suo errore nasce l’azione del gol ospite, poi si fa perdonare siglando il pari con un gran diagonale.

MENDES 6 I palloni che gli arrivano sono sempre pochini, ma quei pochi li gioca sempre in maniera non banale. Sfortunato nel primo tempo quando un suo tiro a colpo sicuro viene ribattuto. Trova il gol nella ripresa, ma la sua prodezza viene vanificata da una posizione di off side. (41’ st Gliozzi sv Non riesce ad essere incisivo nei pochi minuti in campo).

CASO 6 Sbaglia in ripartenza più di una soluzione, è vero, ma è altrettanto vero che per lunghi tratti di partita è l’unico che fa vedere bagliori di pericolosità. Esce dopo aver dato tutto. (28’ st Bozhanaj 6 Prova a creare superiorità saltando l’uomo e in un paio di occasioni ci riesce. Negli ultimissimi minuti un suo slalom si conclude con un tiro che se fosse passato...).

Alessandro Bedoni