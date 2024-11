Angela Andreoli operata. L’argento alle Olimpiadi rientrerà nel 2025

Angela Andreoli, l’atleta della Brixia che alle Olimpiadi di Parigi ha vinto la medaglia d’argento nella prova a squadre di ginnastica artistica, ieri ha lasciato la Clinica Città di Brescia dove nei giorni scorsi è stata operata in seguito all’infortunio patito circa tre settimane fa in Svizzera, dove, durante una competizione internazionale, ha subito il distacco di un frammento e problemi con la cartilagine. All’azzurra, dimessa con un tutore alla gamba sinistra, sono stati prescritti trenta giorni di carico parziale. Nel giro di sessanta giorni la Andreoli potrà tornare a camminare regolarmente e riprendere ad allenarsi per togliersi soddisfazioni anche nel nuovo anno. Luca Marinoni