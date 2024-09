Antella, voglia di riscatto. La Rondine non fa sconti

E’ vigilia di Antella-Rondinella, un big-match del girone B in programma domani a ’I Ponti’ di Bagno a Ripoli. Una sfida importante fra due squadre amareggiate da mercoledì dove hanno dovuto salutare la Coppa Italia. A 72 ore dalla delusione, l’Antella del tecnico Alessandro Francini (nella foto) è già con la testa sulla sfida di domani, pronta a rialzare la testa per ripartire con quella determinazione giusta per arrivare alla prima vittoria stagionale necessaria per un prosieguo migliore in campionato. Per l’allenatore Alessandro Francini sarà un match particolare ed emozionante: una sfida contro il suo passato. Dopo sei bellissimi anni trascorsi con i colori della Rondinella conquistando traguardi importanti, ora Francini essendo sulla panchina dell’Antella che cosà proverà quando avrà davanti la sua ex squadra?

"Ritrovare la Rondinella da avversaria non sarà facile – spiega l’allenatore dell’Antella, Alessandro Francini –. Sarà una sfida con un mix di emozioni forti per i tanti anni trascorsi assieme. Però il calcio insegna che quando si va in campo non ci devono essere sentimentalismi, solo rispetto e sempre un’enorme voglia di vincere. Dopo il fischio d’inizio, la testa sarà sulla partita con tanta dedizione al lavoro, per cercare di soddisfare la società Antella che ha creduto in me mettendomi a disposizione un ottimo gruppo di giocatori che assieme cercheremo di costruire una discreta stagione". La squadra gioca bene ma stenta a finalizzare quanto produce. "Se costruiamo è positivo: c’è solo da trovare il gol. Anche mercoledì in coppa abbiamo sbagliato molte occasioni, pure un rigore. E’ solo una questione psicologica, cercheremo di sbloccarci".

Giovanni Puleri