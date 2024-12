Antonio Palumbo salva il Modena con un gol decisivo contro la Salernitana

Antonio Palumbo ha tirato fuori il Modena dai guai col suo gol (di destro, in foto l’esultanza) a metà ripresa che ha regalato il pari. Palumbo è arrivato al suo quarto centro stagionale, il secondo consecutivo su azione, una marcatura che ha certamente risollevato una prestazione a tratti un po’ luci ed ombre, nella quale, a forza di cercare il pallone un po’ in tutte le zone del campo, qualche errore, di generosità s’intende, ci può scappare.

Come quello in cui si è avviata l’azione che ha portato il vantaggio della Salernitana. Il numero 10 canarino spiega: "Chi gioca a calcio vuole la palla il più possibile, poi il mister mi lascia molta libertà sul campo. Quando penso che posso andare a creare superiorità nel lato del terreno dove c’è il pallone ci vado".

Sull’errore a inizio ripresa: "A dire il vero il pallone non l’avevamo noi, aveva perso la sfera un giocatore della Salernitana, io sono intervenuto e anziché giocare dietro ho perso palla. Cose che possono succedere...".

C’è bisogno di una svolta, e di una situazione favorevole che possa finalmente sbloccare una squadra che anche oggi non è andata lontano dal successo. Le doti della squadra non si discutono, si cerca di capire se all’interno della squadra ci sia la percezione di questa situazione. Palumbo la pensa diversamente: "Io non credo che ci sia qualcosa di mentale che ci blocchi, perchè creiamo tanto. Se fossimo in difficoltà psicologica non creeremmo così tante situazioni pericolose e staremmo rintanati nella nostra area per quasi tutta la gara. Dobbiamo concretizzare di più, quello è vero, perchè giocare bene va bene ma bisogna cominciare a portare a casa i tre punti".

C’è chi gli chiede quanto sia eventualmente grande la sua voglia di Serie A: "Ma quella credo nell’ambizione di ogni calciatore. Se io sono ancora in Serie B evidentemente mi manca ancora qualcosa. Devo migliorare sicuramente, non so se arriverà mai quel momento, ma io sarei ugualmente contento di continuare a giocare anche in questo campionato".

Alessandro Bedoni