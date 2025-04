Arezzo: prestazioni deludenti e serata da dimenticare per la squadra

GEMELLO 5,5 Ottimo intervento al 32’ su Dezi, resta sorpreso dalla conclusione di Tavernelli e poi da quella di Pattarello sul suo palo. Si allunga sulla conclusione di Mawuli (41’). Fa muro su Guccione.

MEZZONI 5 Tavernelli è un avversario insidioso, e nella prima parte gode di grande libertà. In sofferenza. Pure in fase offensiva è una serataccia. Il giallo gli costa lo stop per la partita del Curi.

AMORAN 5 Sbaglia un appoggio in uscita e regala palla a Tarvenelli che sblocca il derby

RICCARDI 5,5 Costretto al fallo su Pattarello. Il meno peggio in difesa.

DELL’ORCO 5,5 Impiegato da terzino sinistro. Il duello con Pattarello è tosto e lo soffre.

GIUNTI 5,5 Una serata complicata, dà attenzioni a Guccione.

JOSELITO 5,5 Cangelosi non ci rinuncia. Ma stavolta non riesce a far partire il motore, nel finale di primo tempo perde un pallone che rischia di complicare ancora di più la partita.

BROH 5,5 Ci prova dalla distanza. Lotta e prova anche a innescare i compagni ma senza successo.

MATOS 5,5 Sulla carta dovrebbe essere esterno alto a destra, ma in realtà si dedica, nella prima parte, alla copertura, visto che ci sono poche situazioni favorevoli sulla metà campo dell’Arezzo. Ha una buona intuizione nella ripresa ma viene fermato da un fallo sul più bello.

MONTEVAGO 5 Ha poche situazioni da giocare, strappa un pallone e si invola ma perde l’attimo. Troppo poco.

KANOUTE 5 Dopo la doppietta contro il Pineto, si riprende una maglia dal primo minuto ma non si ripete. Parte perdendo un paio di palloni e mettendo in difficoltà la squadra, strada facendo non trova mai spunti.

CISCO 5,5 Vivacità ma poca lucidità.

SEGHETTI 6- Prova almeno a dare una scossa.

DI MAGGIO 6 Ritrova il campo dopo il lungo infortunio. Lo taglia come si vede poche volte in C. Resta l’unica nota lieta di una serata da dimenticare.

MARCONI s.v.

TORRASI s.v.

Francesca Mencacci