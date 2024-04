Arriva il giovane Sudtirol. Solo quattro i precedenti

Sono pochi i precedenti al Braglia fra il Modena ed il Südtirol (domani l’esordio di mister Bisoli nel suo nuovo stadio), solamente 4, con 3 vittorie dei canarini e una degli altoatesini, 5 le reti gialloblù e 3 quelle biancorosse.

Quello con sede a Bolzano è un club giovane, con pochi trascorsi nei campionati professionistici. Fondato a Bressanone nel 1974 come sezione della polisportiva ’Sport Verein Milland’, nel 1995 si è poi separato dalla società madre, assumendo la denominazione di Football Club Südtirol-Alto Adige, con il bianco e il rosso come colori sociali. Nel 2000, anno d’esordio nel professionismo e del trasferimento a Bolzano, è diventato Fussball Club Südtirol, denominazione che simboleggia l’intenzione di rappresentare non solo il capoluogo ma tutto il territorio dell’intera provincia, per diventarne la realtà calcistica di riferimento. Con la vittoria nel girone A della serie C 2021-22 il Südtirol ha ottenuto una storica promozione in B, unica società del Trentino-Alto Adige ad aver raggiunto questo traguardo da quando è stato istituito il girone unico. La passata stagione, dopo aver ottenuto una tranquilla salvezza chiudendo al sesto posto la stagione regolare, ha preso parte ai playoff per essere eliminato in semifinale dal Bari solamente per il peggior piazzamento in classifica. La prima sfida al Braglia fra il Modena e il Südtirol risale all’ottavo turno del campionato di C 2016-17. Era l’8 ottobre 2016 e i gialloblù, allenati da Simone Pavan, si imponevano 1-0 con una rete nei minuti di recupero del difensore Alberto Cossentino, che di testa superava il portiere Marcone per la prima vittoria casalinga di una stagione piuttosto complicata. Infatti, dopo 15 turni, con la squadra in grande difficoltà, Pavan veniva sostituito con Ezio Capuano che riusciva nell’impresa di portare i canarini alla salvezza. Seconda sfida il 22 febbraio 2020, ancora in C e di nuovo 1-0 per il Modena, gol dell’attaccante Alberto Spagnoli. Era l’ultima partita disputata prima della sospensione dell’attività a causa della pandemia di Covid 19. Il 22 novembre 2020, sempre in C, era il Südtirol a imporsi 2-1 dopo che i gialloblù avevano chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alla rete dell’attaccante Gaetano Monachello. Il 19 maggio 2023, questa volta in B, il Modena prevaleva 2-1 (è la partita del saluto di Attilio Tesser alla curva) con gol di Nicholas Bonfanti (foto) e Luca Magnino. Il primo, servito da Falcinelli, con una finta lasciava sul posto un avversario e segnava; il secondo riprendeva una respinta del portiere, calciava in diagonale una palla che colpiva il palo interno e finiva in rete. Era l’ultima giornata di un campionato che per il Modena si chiudeva con tanto rammarico per i diversi punti persi per strada e i playoff mancati per due sole lunghezze. Playoff che invece il debuttante Südtirol riusciva a conquistare con in panchina dal quarto turno l’attuale tecnico gialloblù Pierpaolo Bisoli.

Per il match di domani a ieri venduti 1.300 biglietti, 42 nel settore ospiti.