Arti marziali. Pioggia di medaglie nel team di De Marchi

I sei atleti ferraresi allenati dai maestri de Marchi collezionano di nuovo un successo strepitoso nella prima fase del campionato nazionale del Csi di arti marziali. La cornice è quella del palazzetto dello sport di Marmirolo, per la nuova edizione della Christmas Cup. Alla competizione, guidati dal maestro Mauro de Marchi, partecipano sei alfieri estensi che, nel corso della giornata, si aggiudicano un lusinghiero numero di medaglie, ben 10, di cui 7 del metallo più prezioso.

Suddividendo i risultati nelle diverse specialità di gara, ecco arrivare i primi ori per i ferraresi nel kobudo con Sergio de Marchi nei kata tradizionali ed Enrico Bulgarelli nel freestyle. Tripletta di ori nei kata creative a mani nude grazie ad Alice Siviero, Edoardo Sofritti e Sara Landi. Si passa quindi ai kata tradizionali, dove al bis d’oro sia di Siviero che di Landi, seguono gli argenti per Sofritti e de Marchi; plauso anche a Matteo Lambertini, che inaugura la sua prima stagione da senior con un ottimo piazzamento, infine, Sergio de Marchi porta il bottino estense in doppia cifra.