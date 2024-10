Arti marziali. Un’ottima prestazione di Serrao al campionato europeo di karate in Polonia

Giacomo Felice Serrao ha portato il karate del "Tempio Massimo" sino in Polonia partecipando con soddisfazione al 14° campionato europeo WUKF (World Union of Karate Federation) che si è svolto a Varsavia presso lo Sports Hall Znicz. Il karateka massese ha ottenuto un grande successo tra le cinture nere della categoria Cadetti (16-17 anni) nella specialità kata (forma) e si è cimentato anche in altre specialità portando a casa un’ottima ottava posizione nella categoria di stile e una semifinale nella categoria Open All Style. La trasferta in terra polacca è stata molto impegnativa ma gratificante per il campioncino apuano che recentemente aveva fatto incetta di riconoscimenti: alla premiazione dello Sportivo dell’Anno dall’Unione Veterani dello Sport di Massa tenutasi nella sala consiliare del comune ed al premio allo sport San Pio X. Giacomo Felice, soprannominato "l’apuano d’oro" per l’alto numero conquistato del metallo più prezioso, rappresenta la punta di diamante della scuola di karate "Il Tempio Massimo" che ha il proprio dojo in via Sotto i Poggi a Massa. A dirigerla è il padre Massimo Serrao, stimato maestro 6° Dan, che continua a riscuotere grandi consensi con i propri corsi tra cui quelli innovativi di karate bilingue (italiano-inglese). Chi volesse informazioni può contattarlo al 348/2854822. Il giovane Serrao, intanto, è già tornato ad allenarsi per prepararsi al meglio in vista dei prossimi appuntamenti nazionali ed internazionali per dare sempre più lustro alla sua città.

Gianluca Bondielli