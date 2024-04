Atletica, 100 metri: per Filippo Tortu primo tempo stagionale a 10.15

Roma, 14 aprile 2024 – A distanza di 325 giorni dall’ultimo sprint sui 100 metri, Filippo Tortu torna a correre la distanza regina dell’atletica, fermando il cronometro a 10.15 nel Tom Jones Memorial di Gainsville, Florida con +1,7 di vento, una brezza leggera a favore ma nei limiti del regolamento. L’azzurro medaglia d’oro nella 4x100 a Tokyo 2020 si è piazzato settimo nella finale, dietro ad una folta truppa di americani, a partire dal campione del mondo Noah Lyles che vince in 10.01 senza mai forzare davanti all’argento olimpico dei 200 Kenny Bednarek, che ha chiuso la prova con lo stesso crono, e all’altro americano Kyree King (10.02), poi quarto il giapponese finalista iridato Abdul Hakim Sani Brown (10.04) e quinto il liberiano Joseph Fahnbulleh (10.07) a precedere il giamaicano Ryiem Forde (10.12).

Per il venticinquenne delle Fiamme Gialle si tratta del miglior debutto stagionale da cinque anni a questa parte, lui che per primo era sceso sotto il muro dei 10 secondi con il 9.99 di Madrid nel 2018. Un buon segnale per Tortu che sta facendo una preparazione specifica a Montverde, vicino ad Orlando per farsi trovare pronto al primo appuntamento stagionale per le staffette a livello olimpico, le World Relays di Nassau (Bahamas, 4-5 maggio). Prima però si unirà gruppo dei velocisti azzurri che voleranno negli Usa per preparare questo appuntamento che offrirà un pass per Parigi.