Atletica Alpi Apuane sugli scudi in tutta la Penisola. Bedini protagonista con la nazionale. Rognoni vince a Milano

Sesto posto assoluto per Nicolò Bedini (nella foto), l’atleta del Parco Alpi Apuane che alla nona edizione della “Corsa dei castelli di Trieste“, gara di 10 km tra Miramare e San Giusto, valida come incontro internazionale per nazionali di corsa su strada, ha conquistato anche il quinto posto tra gli Under 23, contribuendo al secondo posto di categoria per gli azzurrini della nazionale di categoria. Ma il Parco Alpi Apuane è stato protagonista in tutta la penisola tra trail e corse su strada. Alla ottava edizione della “Parma Marathon“, vittoria di categoria per Nicola Cappelli (SM45) sulla distanza dei 42 km, vittoria di categoria per Gino Cappelli (SM65) sulla distanza di 10 km e buona prova di Luigi Turri sulla distanza di 30 km.

Alla sesta edizione della “Corribicocca“, gara di 10 km, sulle strade di Milano, vittoria di categoria per Dario Rognoni (SM50) e buona prova per Rocco Pezzuto. Nella prima edizione della “Roma Half Marathon“, vittoria di categoria per Marta Micchi (SF35) e ottima prova di Andrea Nannizzi con il tempo di 1h10’58“. Ai campionati italiani individuali e di società Master a Caserta, nella 10 km su strada, buone prove per Emanuale Fadda, Luciano Bianchi e Fabrizio Santi; mentre alla settima edizione del “Trofeo Forten“ a Bard, in Valle d’Aosta, ottime prove assolute per Renè Cuneaz (quinto), Loic Proment (settimo) e Jean Pierre Vallet (nono).

ma.mu.