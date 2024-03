Atletica, Iapichino alle Fiamme Oro

Firenze, 15 marzo 2024 – Larissa Iapichino, primatista italiana assoluta e promesse al coperto del salto in lungo con 6.97, vicecampionessa europea indoor 2023 è ufficialmente entrata a far parte delle Fiamme Oro della Polizia di Stato. Larissa segue le orme del padre Gianni Iapichino, ex atleta delle Fiamme Oro e primatista italiano del salto con l'asta, attualmente suo allenatore. Un ritorno alle origini per la giovane studentessa in giurisprudenza, che commenta così questa

nuova avventura: "Sono molto orgogliosa di entrare a far parte del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, un ritorno alle origini che un po' si compie. Grazie a tutto lo staff, ai miei nuovi colleghi e al direttore tecnico Sergio Baldo, che mi hanno fatto sentire da subito amata e supportata come in una vera famiglia. Mi auguro di regalare molte soddisfazioni in questa nuova carriera sportiva alla Polizia, saltando sempre più lontano".

Larissa non sarà sola in questa nuova sfida. Ad accompagnarla, altre due giovani promesse dell'atletica italiana: Emily Conte, discobola da 57.11 metri, e Asia Tavernini, altista da 1.88 metri.