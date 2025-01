Le zebre fermano la capolista. Partita perfetta della Massese

massese

1

camaiore

1

MASSESE: Mariani, Mapelli, Quilici, Cecilia (40’ st Brizzi), Andrei, Bossini (19’ st Favret), Bertipagani, Costanzo (27’ st Bartolomei), Buffa, Anich, Ferrara (44’ st Lorenzini). A disp. Cozzolino, Romiti, Vignali, Rami, Lazzini. All. Pisciotta.

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Belli (44’ st Casani), Granaiola, Zambarda, Velani, Anzillotti, Amico, Chiaramonti (35’ st Kthella), Da Pozzo, Bacci (8’ st Nardi). A disp. Barsaglini, Zavatto, Bologna, Fani, Ricci. All. Cristiani.

Arbitro: Bonaventura di Prato; assistenti: Puccini di Pontedera, Rapolano di Empoli.

Marcatori: 24’ pt Bertipagani (M), 12’ st Anzillotti (C).

Note: ammonito Mapelli (M); recupero 1’-5’.

MASSA - La Massese gioca una partita praticamente perfetta, ma non riesce, anche per via di decisioni arbitrali discutibili, a prendersi i 3 punti contro la capolista. Al Vitali finisce quindi in parità il march di cartello della 17esima giornata, con i bianconeri che per tutto il primo tempo tengono il pallino del gioco e non soffrono il pressing alto dei bluamaranto. Gli ospiti costringono i ragazzi di Pisciotta al fraseggio, che nonostante il terreno reso pesante dalla pioggia riesce bene e porta al tiro prima Ferrara, che al 7’ impegna Barsottini, poi Buffa, bravo ad agganciare in area e a calciare in mezzo ai difensori colpendo la traversa al 14’. La superiorità degli zebrati si concretizza dunque al 24’ grazie a Bertipagani che, servito a centro area da Anich, si incunea fra i centrali avversari e deposita in rete con il mancino. Il Camaiore reagisce timidamente e allora la Massese ha altre due chance in contropiede, non sfruttate da Ferrara e da Buffa.

La ripresa si apre con due episodi dubbi: alla prima azione Ferrara viene steso in area, ma l’arbitro fa proseguire così come 2’ più tardi, quando ancora l’11 bianconero va a contatto con Borgia. Al 7’ Bertipagani spreca calciando centrale da ottima posizione, ma anche in questo caso un precedente intervento in area su Buffa sembrava evidente. Al 12’ ecco la beffa per i locali: Amico crossa bene da destra e trova Anzillotti libero di colpire di testa in mezzo ai centrali massesi per l’1-1. I bianconeri reagiscono, ma al 19’ il diagonale di Borgia e al 21’ il tiro di Chiaramonti (salvato sulla linea da Quilici) fanno tremare il Vitali. La Massese riemerge dopo poco con Anich al 30’, fermato da Barsottini, e con Buffa, atterrato in area al 38’. Anche questa volta per l’arbitro è tutto regolare.

Alessandro Salvetti