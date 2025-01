Tennistavolo. L’Apuania inizia il nuovo anno con un unico obiettivo: restare in vetta

Dopo i bilanci di fine anno, è tempo di ringraziamenti in casa della Apuania Tennistavolo, in vista della ripresa dei campionati (per quelli nazionali maschili l’appuntamento è per il prossimo fine settimana). "Desidero fare i complimenti alla grande famiglia della Apuania Carrara composta dal consiglio direttivo, dai nostri atleti, tecnici, dirigenti e collaboratori che hanno fattivamente contribuito alla conquista dei prestigiosi risultati – scrive in una nota il direttore sportivo Claudio Volpi (nella foto) - senza il loro costante impegno difficilmente saremmo potuti arrivare ai traguardi che abbiamo raggiunto".

Volpi ringrazia le federazioni nazionale, regionale e locale, il Coni nazionale, regionale e locale, l’amministrazione regionale e comunale, gli sponsor, gli enti comunali: "con tutti ci relazioniamo costantemente e li ringraziamo per la fattiva collaborazione e la vicinanza dimostrata".

E il nuovo anno, che ripartirà con le prime giornate dei rispettivi gironi di ritorno, per la società gialloazzurra si preannuncia sotto i migliori auspici, con il primo posto nella A1 (girone unico) dove l’Apuania ha approfittato della caduta del Cagliari contro i mantovani della Bagnolese per tornare solitaria in testa alla classifica. Ma primi posti sono anche quelli delle squadre carraresi nella B2 (girone D) e nella C1 (girone I). Secondo posto invece nella A2 femminile (girone C).

ma.mu.