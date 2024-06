Atletica. Podi e piazzamenti. Runnerini a testa alta

Podi, titoli e piazzamenti ai regionali Csi di atletica leggera a Montevarchi. I Runnerini Doc Afaph escono a testa alta dalla sfida toscana in cui si assegnavano vari titoli regionali di specialità. Entusiasti dei piazzamenti ottenuti la coach Vittoria Bertelloni con al suo fianco il coach Riccardo Lazzarotti che, in questa occasione indossava i panni del giudice Csi. Un plauso dunque al team apuano della presidente M. Teresa Lazzini per i riscontri ottenuti frutto di allenamenti top e una preparazione che cresce. Titolo regionale nei 1000 metri per Francesco Lazzarotti. (laureatosi campione provinciale Uisp di corsa su strada il giorno prima). Partenza tranquilla ma a metà gara allunga il passo e vola via in solitario con uno sprint finale che non lascia dubbi e vince in 3’31’’". Sulla stessa distanza un argento da urlo per Matilde Della Bianchina (3’30’’). Resta sulla scia per qualche centinaia di metri poi seguendo le indicazioni della coach stacca le avversarie e punta al podio che conquista col suo passo da gazzella. Enea Chesi, già reduce dal titolo toscano nel lungo (4,57 m) arriva 7° nel vortex (19,24 m) ma fa suo il titolo regionale esordienti A nei 50 m (7’) con uno sprint fulmineo.

I cadetti, allenati dal tecnico Marco Del Medico , si migliorano ulteriormente nella velocità esprimendo il lavoro di qualità fatto sino ad ora. Giornata da scroscio di applausi per Gabriele Giannetti (argento negli 80 m 9’3’’ e 4° nel lungo 5,48 m), Nicola Cuturi (argento nel lungo 5.68 m e bronzo su 80 m 9’6’’) e Gabriel Christian Goga (bronzo nel lungo 5,57 m e 4° negli 80 m 9’7’’). Ancora podi nel settore giovanile. Sara Fregosi 8° nei 50 esordienti A (8’2’’) è argento nel vortex (18 m). Bella gara per la ritrovata ragazza Gaia Adele Coppedè (10° - 60 m 10’2’’; 16° lungo 3,04 m) e esordio soddisfacente per la cadetta Viola Bertolini (12° 80 m 13’4’’ – 10° lungo 3,23m). Giornata da incorniciare per Diego Ernesto Francini 4° nel lungo (3,44m) e argento nei 60 m (9’3’’). Tra i master in evidenza la coach Vittoria Bertelloni (titolo regionale amatori B nel lungo 3,02 m – r.p 3.13 m) e il polivalente Simone Fregosi argento nei 100 m (14’4’’) amatori B e bronzo nel lungo (4,39 m). Per quest’ultimo, reduce da gare su strada e pista, performance di livello.