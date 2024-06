Atletica show a La Spezia: gli Assoluti con Fabbri, Battocletti, Simonelli e altre stelle azzurre

La Spezia, 25 giugno 2024 – Si presenta come un’edizione super la due giorni dei Campionati assoluti di atletica leggera che si terranno a La Spezia, al Centro Sportivo Montagna, sabato 29 e domenica 30 giugno. Si tratta di una tappa importante nell’avvicinamento alle Olimpiadi (per l’atletica saranno ad agosto) e sono tante le stelle azzurre, protagoniste e vincenti ai recenti Europei di Roma, che saranno presenti nell’impianto ligure.

Nella lista degli iscritti annunciata dalla Fidal (la Federazione italiana di atletica leggera) spicca il pesista fiorentino Leonardo Fabbri (Aeronautica), fresco campione europeo e capace quest’anno di arrivare a 22.95. A sfidarlo sarà il compagno di allenamento Zane Weir (Fiamme Gialle). Attesissimo nei 110 ostacoli Lorenzo Simonelli (Esercito, altro oro europeo), mentre nei 5mila sarà Nadia Battocletti (agli Europei trionfatrice su 5 e 10mila) la regina delle gare di fondo. Non ci saranno due stelle della velocità azzurra come Marcell Jacobs e Federico Tortu: scelta tecnica per entrambi.

Tornando al ricchissimo cartellone di protagonisti, sulla pedana del martello può brillare la medaglia d’oro di Roma Sara Fantini (Carabinieri): obiettivo quindicesimo titolo di fila dal 2017 a oggi. Tra i tanti nomi attesi dell’evento, ci sono senz’altro la primatista italiana dei 100 metri Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) bronzo agli Europei (11.01 in semifinale) dopo essere già stata terza ai Mondiali indoor di Glasgow nei 60; il vicecampione europeo dei 400 ostacoli e neo primatista italiano con 47.50 Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle); gli altri recordman Luca Sito (Cus Pro Patria Milano) impegnato sui 200, Pietro Arese (Fiamme Gialle) nei suoi 1500 dopo il bronzo continentale, in una sfida molto interessante con Federico Riva (Fiamme Gialle) e Ossama Meslek (Esercito). Arese è iscritto anche nei 5000 che includono pure l’oro europeo a squadre e argento individuale della mezza maratona Pietro Riva (Fiamme Oro). Dario Dester (Carabinieri) nel decathlon va alla ricerca di punti preziosi per la qualificazione ai Giochi nell’ultima chance possibile. Da seguire la marcia con l’argento europeo e oro dei Mondiali a squadre con la staffetta mista Valentina Trapletti (Esercito), 10 km nel centro cittadino; lo sprint degli staffettisti d’oro Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle) e Roberto Rigali (Carabinieri), con il ritorno del campione europeo indoor dei 60 Samuele Ceccarelli (Fiamme Oro). Come detto, Marcell Jacobs dopo il 9.92 di Turku ha modificato i propri piani in avvicinamento alle Olimpiadi e preferisce saltare gli assoluti. Nei 200 è iscritto il campione olimpico della staffetta 4x100 Fausto Desalu (Fiamme Gialle), nei 400 gli staffettisti d’argento Edoardo Scotti (Carabinieri), Vladimir Aceti (Fiamme Gialle), Riccardo Meli (Fiamme Gialle), Brayan Lopez (Fiamme Azzurre) con Davide Re (Fiamme Gialle), e al femminile Alice Mangione (Esercito) appena scesa a 51.10 e Anna Polinari (Carabinieri) insieme nella staffetta mista argento a Roma. Altre sfide ricche di spunti al femminile: Dosso con Irene Siragusa (Esercito), Anna Bongiorni (Carabinieri) e la 17enne Elisa Valensin (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) nei 200, Giada Carmassi (Esercito) ed Elisa Di Lazzaro (Carabinieri) nei 100 ostacoli, Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) e Alice Muraro (Aeronautica) nei 400hs, Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre) ed Elena Bellò (Fiamme Azzurre) negli 800, un 1500 femminile apertissimo con Ludovica Cavalli (Aeronautica), Marta Zenoni (Luiss), Sinta Vissa (Atl. Brugnera Friulintagli), Federica Del Buono (Carabinieri), Gaia Sabbatini (Fiamme Azzurre), l’asta con Roberta Bruni (Carabinieri) ed Elisa Molinarolo (Fiamme Oro), il triplo con Dariya Derkach (Aeronautica), l’alto con Elena Vallortigara (Carabinieri), il disco con Daisy Osakue (Fiamme Gialle). Al maschile, tra gli altri, anche Simone Barontini (Fiamme Azzurre) e Francesco Pernici (Fiamme Gialle) negli 800, Yassin Bouih (Fiamme Gialle) e i gemelli Ala (Fiamme Oro) e Osama Zoghlami (Aeronautica) nelle siepi, il lunghista Filippo Randazzo (Fiamme Gialle), i saltatori in alto Stefano Sottile (Fiamme Azzurre), Manuel Lando (Aeronautica), Marco Fassinotti (Aeronautica), i triplisti Andrea Dallavalle (Fiamme Gialle) e Tobia Bocchi (Carabinieri), il disco con Alessio Mannucci (Aeronautica), nel peso il già citato confronto Fabbri-Weir e anche Riccardo Ferrara (Carabinieri), nei 10 chilometri di marcia Gianluca Picchiottino (Fiamme Gialle). Gli Assoluti di La Spezia 2024 saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport dalle 19 alle 21.30 in entrambe le giornate di sabato 29 e domenica 30 giugno. Tutte le gare non coperte dalla diretta tv saranno in diretta streaming su www.atleticaitaliana.tv.