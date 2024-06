La Spezia, arriva la grande atletica. Jacobs e Simonelli tra le star

La Spezia, 19 giugno 2024 – Tra dieci giorni, il 29 e 30 giugno il campo sportivo 'Montagna' sarà il palcoscenico dei campionati italiani assoluti di atletica leggera. La Spezia ospiterà uno degli eventi sportivi nazionali più importanti dell’anno, che confermano quanto la città sia in grado di organizzare ed ospitare manifestazioni nazionali ed internazionali, grazie agli investimenti fatti in questi anni dal Comune sugli impianti sportivi.

Tra i protagonisti annunciati infatti, c'è il campione olimpico e fresco campione d'Europa Marcell Jacobs in una delle ultime gare prima delle Olimpiadi parigine. Jacobs non sarà l'unica star presente come ha confermato lo spezzino Stefano Mei, presidente della Fidal, annunciando tra gli altri l'ostacolista "Lorenzo Simonelli e altri recenti protagonisti a Roma agli Europei”.

“I campionati italiani assoluti di atletica leggera – dice il sindaco Pierluigi Peracchini – saranno l’evento sportivo dell’anno per la nostra città. I grandi campioni si confronteranno prima delle Olimpiadi di Parigi e siamo orgogliosi che possano farlo alla Spezia, nel Montagna. Come Comune abbiamo investito per consentire lo svolgimento di questa competizione, rendendo il Montagna una delle poche strutture in grado di ospitare eventi di tale calibro, con la realizzazione di diversi lavori di ammodernamento tra cui l’installazione delle quattro torri faro, che regaleranno uno spettacolo straordinario permettendo le gare anche in notturna. La città e la comunità spezzina sono pronte per accogliere i campioni dell’atletica e per vivere una manifestazione unica nella storia del nostro territorio. Ringrazio gli uffici del Comune della Spezia per aver portato avanti i lavori e la Fidal per l’organizzazione dei Campionati”.

I campionati di atletica che si disputeranno alla Spezia arrivano in un momento d’oro per l’atletica leggera, che ha visto ai recenti Europei svolti a Roma, l’Italia piazzarsi al primo posto con 11 ori, 9 argenti, 4 bronzi per un totale di 24 medaglie.

Presentato il programma dei giochi questa mattina al campo Montagna – che è stato oggetto di importanti interventi quali il rifacimento della pista di atletica e la recente installazione delle torri faro di ultima generazione che consentiranno lo svolgimento delle gare anche in notturna – oltre al sindaco Peracchini, l’assessore Marco Frascatore, il presidente nazionale Fidal Stefano Mei e il capitano di vascello Luca Miani, in rappresentanza della Marina militare, e non ultimo Federico 'Chicco' Leporati, direttore tecnico dell'Atletica Spezia Duferco.

“I campionati italiani assoluti di Atletica leggera rappresentano uno fra gli eventi sportivi più importanti mai ospitati nella nostra città – afferma Frascatore – . Saranno un evento spettacolare e di grandissimo interesse sia nazionale che internazionale e specialmente in questo momento dove gli atleti italiani hanno compiuto e stanno compiendo gesta che rimarranno nella storia dello sport mondiale e che hanno fatto dell’atletica italiana una vera e propria protagonista compiendo, agli ultimi campionati Europei di Roma, imprese davvero straordinarie sia come medagliere che di presenza senza precedenti. Per noi, lo sport svolge un ruolo importantissimo nella società. La pista del Montagna dopo importantissimi interventi da parte del Comune della Spezia sulla quale abbiamo voluto investire con interventi strutturali davvero importanti, oggi è diventata una delle più belle e accoglienti d’Italia. Mi sento di ringraziare chi ha voluto e determinato insieme a noi la realizzazione di questa manifestazione sportiva; un grazie particolare al sindaco Peracchini che crede e ama lo sport per tutto quello che rappresenta; al presidente nazionale Fidal Stefano Mei che ha creduto nella nostra città, alla società Atletica Spezia Duferco e alla Marina militare. A tutti i tecnici e gli uffici e assessorati che hanno reso possibile tutto ciò. Come Assessore allo Sport mi ritengo soddisfatto e fortunato. Un grande lavoro di squadra che sono certo darà e consegnerà un evento spettacolare alla nostra comunità con oltre 800 atleti presenti. La gara vedrà i migliori atleti italiani assoluti e sarà una gioia tifare per tutti loro in quello che potrà essere un vero e proprio trampolino di lancio verso le prossime Olimpiadi di Parigi di agosto”.

Da oggi sarà possibile acquistare i biglietti online su Ticket One ed anche presso i rivenditori autorizzati Ticket One.

Le gare avranno inizio sabato 29 giugno alle 10,15 con i 110 ostacoli e i 100 metri le cui finali si terranno alle 21. Alle 19,50 si svolgerà la gara del salto triplo intitolata alla memoria Norberto Capiferri, uno dei padri dell’atletica spezzina. Nel pomeriggio si disputeranno anche lancio del peso e del giavellotto e in serata la 5000 metri.

La giornata di domenica 30 giugno si aprirà alla 8,30 con la 10 km di marcia che si svolgerà lungo le vie cittadine con partenza da via Domenico Chiodo. Seguiranno le gare di giavellotto, lancio del disco, salto in lungo.

All’interno del Campo Montagna sarà allestito un villaggio dove saranno presenti stand e punti di ristoro. Inoltre la Marina militare farà visitare il suo pullman multimediale tutto il giorno. I campionati potranno essere seguiti su Rai Sport, live streaming sul sito web della Fidal e sui social media della Fidal.