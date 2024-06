Ecco il vero Jacobs. A Turku vola in 9“92. E super Ali è subito lì

Gli azzurri della velocità hanno messo nei mirino i Giochi di Parigi 2024. Il messaggio arriva forte e chiaro dai Paavo Nurmi Games, a Turku, in Finlandia dove sia Marcell Jacobs che Chituru Ali sono scesi sotto i dieci secondi nei 100 m. Il primo, con 9.92, miglior tempo stagionale, vince davanti al comasco così come era successo nemmeno una settimana fa agli Europei di Roma. Ali è ancora alle spalle del campione olimpico, con 9.96, davanti ad Andre De Grasse, terzo in 10 secondi netti. Il crono gli permette di scavalcare, nelle prestazioni italiane, il 9.99 di Tortu. Le premesse di un bella sfida si erano già viste dalle batterie. Ali aveva dato l’idea di essere in ottima forma con 10.01, che però non era stato omologato come personale a causa del +3.8 di vento. Vento regolare, invece per Jacobs che già prima della finale era tornato a correre sotto i 10 secondi per la prima volta dell’Europeo di Monaco. Entrambi gli azzurri, ufficialmente qualificati per Parigi, sono stati autori di una bella prova. Jacobs ha impressionato soprattutto perché nemmeno qualche settimana fa aveva corso a Ostrava in 10.19, destando dubbi sulla sua condizione. A Turku è apparso in pieno controllo, sciolto, soprattutto negli ultimi metri.

Non brilla invece, sempre in Finlandia, Sara Fantini, autrice di una prestazione opaca. La neo campionessa europea di lancio del martello chiude la sua gara quinta con la misura di 69.45, ben lontano dal season best fatto nella Capitale con 74.18. Va meglio a una ritrovata Dariya Derkach che, nel triplo, grazie a un balzo da 14.08 al secondo tentativo chiude seconda. È quarta nei 400 ostacoli Linda Olivieri, con 55.78 così come nell’asta Elisa Molinarolo grazie al 4.51 fatto alla prima prova, per poi uscire con tre errori a 4.61. Oggi sarà la volta di Gianmarco Tamberi, alle prese con gli ultimi test pre Olimpiade. Il marchigiano torna in pedana dopo lo splendido oro dell’Europeo di Roma. Il capitano della squadra azzurra di atletica, cercherà di confrmarsi al Jbl Jump Fest, tappa Bronze del Continentale a Kosice, in Slovacchia (diretta streaming alle 18.30 sulla pagina YouTube di European Athletics). Il tre volte campione europeo è reduce dal 2.37 misura che quest’anno nessuno è stato ancora in grado di fare. Tra gli avversari sono presenti il ceco Jan Stefela, il bulgaro Tihomir Ivanov e l’altro azzurro Manuel Lando sesto nella Capitale.