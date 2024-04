Atletica taino. Correre consapevolmente. L’evento è un successo

Grande successo per il convegno "Correre consapevolmente – Un approccio multidisciplinare" organizzato dall’Atletica Taino nello splendido scenario della sala auditorium di Universo Flea, con oltre cento partecipanti. L’obiettivo dell’incontro era quello di spiegare la corsa come strumento di salute, attraverso la corretta tecnica, la prevenzione degli infortuni e la giusta alimentazione ed integrazione, grazie ai contributi dei relatori Achille Berardi, istruttore di corsa, Luca Collebrusco, osteopata D.O., Alessandro Tacchi, Product Specialist, e Roberta Ruggeri, Dietista. L’evento, realizzato in collaborazione con i main sponsor della società podistica gualdese Birra Flea, Motus, Fazi Carni e con il Comune di Gualdo Tadino ha riscosso un grandissimo successo di pubblico per la soddisfazione del presidente della Taino Mario Procacci che, per l’occasione, ha ricordato le origini dell’atletica gualdese “che risalgono a circa 50 anni fa.